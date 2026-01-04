La Cabalgata de Reyes recorrerá este lunes el centro de Madrid con 15 carrozas y un cortejo de 2.100 personas

La Cabalgata de Reyes llenará de magia e ilusión este lunes las calles del centro de Madrid con una comitiva de 12 carrozas, además de las tres principales que llevarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, que irán acompañados por unas 2.100 personas y rodeados de espectáculos de diez compañías inspirados en la literatura.

Bajo el lema 'El saber compartido', la Cabalgata representará una travesía simbólica por el conocimiento como homenaje a los maestros que, en las aulas o en la vida cotidiana, iluminan y acompañan desde la infancia, enseñando a pensar, preguntar y mirar la realidad con nuevos ojos.

La comitiva partirá de la plaza de San Juan de la Cruz a las 18 horas y su recorrido terminará con el discurso a los niños madrileños de Sus Majestades en la plaza de Cibeles, poco antes de las 21 horas. Los Reyes Magos irán acompañados durante todo su recorrido por la capital de 250 pajes reales que ayudarán a repartir a lo largo de su recorrido 1,2 toneladas de caramelos a los asistentes.

La Policía Municipal de Madrid abrirá el desfile con su Banda de Música y el Escuadrón de Caballería, seguidos de dos autobuses Naviluz, dos unidades móviles de Samur-Protección Civil y dos de Samur Social, rodeadas de profesionales que caminarán junto a los vehículos.

A este despliegue, se sumará el Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento y la carroza de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), mientras que el Cuerpo de Bomberos de Madrid cerrará esta sección del desfile con algunos de los vehículos más emblemáticos de su museo, acompañados por profesionales a pie, que precederán a la estrella de Oriente. A continuación, la Unidad Especial de Caballería de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional abrirá paso a las carrozas de la Archidiócesis de Madrid, Amazon, Madrid Calle 30 y Suchard.

Tras ellas, y acompañados de la música y el ritmo de la Swing Engine Marching Band, 15 personajes literarios, de la compañía Morboria, que simbolizan 'el regalo de leer'. Esta comparsa homenajea a los libros y a los personajes que protagonizan la lectura y a quienes han enseñado a amarla como los profesores y los padres.

El desfile continuará con las carrozas de HBO Max, Metro de Madrid, Teatro Real y Urbaser, a las que le seguirá la Wall of Sound Marching Band. Llegada desde Wisconsin (Estados Unidos), la banda desplegará una coreografía sonora que abrirá el paso a las carrozas de la Universidad CEU San Pablo, Clan TV-RTVE, Repsol y El Corte Inglés.

La comitiva de los Reyes Magos

La Banda de Clarines del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, junto a cinco abanderados y 15 pajes, anunciará la aparición de la luminosa comitiva de Sus Majestades de Oriente.

El rey Melchor, llegado desde la parte más oriental de Europa y con el oro que ofrecerá al Niño Jesús en sus manos será el primero en hacer acto de presencia. Su periscopio señalará a los 10 planetas de la compañía Paraddax Show, un homenaje a los maestros que han despertado la curiosidad y han enseñado a mirar el mundo con nuevos ojos a lo largo de los años.

Su carroza, junto a la que desfilarán 50 pajes y estrellas y una manada de ciervos, de la compañía Remue-Ménage, representará la sabiduría de los cielos, recreando un observatorio nómada con un gran astrolabio, esferas celestes y telescopios que evocan el arte de la astronomía.

Seguidamente, entre columnas, capiteles, molduras escuadras y compases, aparecerá la carroza del rey Gaspar, procedente de Asia y con incienso en sus manos, que simbolizará la sabiduría de los números, basada en la armonía y la paciencia del conocimiento. A esta le acompañarán cinco abanderados, 15 pajes y un grupo de zorros legendarios, de la compañía Remue-Ménage, guardianes de las enseñanzas antiguas y misteriosas.

Por último, desde África y portando la mirra, llegará el rey Baltasar en su carroza, concebida como una biblioteca en movimiento que, con manuscritos, mapas y poemas, representará la confluencia de todos los saberes y la sabiduría de las letras. Como colofón al desfile, la comitiva irá acompañada por un gran elefante, de la compañía Planète Vapeur, además de por otros cinco abanderados y 15 pajes.

Espectáculo en Cibeles

Todo ello desembocará en la plaza de Cibeles, donde desde antes de la llegada de las carrozas habrá actuaciones de circo, magia y danza. El Teatro Circo Price presentará un fragmento de 'Sueña Despierto', el cuerpo de baile de la cabalgata interpretará una coreografía creada para la ocasión y el mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo diseñado para la ocasión.

Allí, tras la bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedida, y los discursos de los Reyes Magos, un espectáculo piromusical pondrá el broche final a la noche. A su término, los tres Reyes Magos abandonarán la sede del Ayuntamiento para proceder a repartir los regalos a los niños de Madrid.

Tal y como avanzó en la presentación la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, la Cabalgata volverá a ser accesible y solidaria. A lo largo del recorrido se han habilitado cinco zonas reservadas y señalizadas para personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen movilidad reducida, además de equipos de accesibilidad como audiodescripción, bucle magnético o mochilas vibratorias.

El Ayuntamiento mantiene también el reparto solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles para entidades sociales, niños hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad.

Además, y con motivo del evento, este lunes se activará un dispositivo especial de movilidad y seguridad, con cortes progresivos de tráfico en el eje Castellana-Recoletos-Prado y en el entorno de Cibeles. El Consistorio recomienda evitar el vehículo privado, planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público, especialmente el Metro, que contará con refuerzos.

Sobre la previsión de nieve, Rivera de la Cruz ve con "optimismo" y "sin preocupación" los pronósticos meteorológicos para el día 5 y ha asegurado que "de producirse, se producirían en la madrugada del 4 al 5 entre las 6 y las 10 horas".

La Cabalgata podrá seguirse a través de la retransmisión en directo tanto de RTVE, en su emisión nacional e internacional, como de Telemadrid.