Baena, Julián Álvarez y Sorloth prueban a la nueva Real de Matarazzo

El Atlético de Madrid inicia el año de nuevo sin margen de error, exigido de puntos, demasiado lejos aún de la cima y liderado en ataque por Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Álex Baena en su visita de este domingo a la nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, cuyo estreno supone una prueba de fuego contra Diego Simeone.

El delantero noruego fue padre a principios de semana, el campeón del mundo argentino lo ha sido este viernes y ambos están a disposición del técnico para armar el ataque, al que apuntan ambos de inicio, salvo sorpresa o contratiempo, a juzgar por las pruebas de esta semana, que también han revelado que Álex Baena va directo a la alineación inicial.

Después de cinco partidos de baja por una lesión, su alta coincide con la baja de Nico González, en seria duda incluso para la Supercopa de España por su percance muscular en el último partido del año contra el Girona.

Hombre por hombre en el sector izquierdo de la alineación tipo del técnico con diferentes características y cualidades, sin tocar el ataque, con Sorloth y Julián Álvarez, afianzados juntos arriba en el once actual.

El atacante noruego parece más titular que nunca a ojos de Simeone, que lo ha empleado de inicio en las dos últimas jornadas de LaLiga, más la visita en la Liga de Campeones a Eindhoven; al lado de Julián Álvarez, del que el técnico rebusca su mejor rendimiento, al que se acerca más cuando juega al lado de un ‘9’ y no como referencia única arriba.

'La Araña' ha marcado solo un gol en las últimas once jornadas de Liga, ninguno de ellos en las siete más recientes, pero sí tres en sus últimos tres duelos europeos. El equipo necesita más de su figura indudable, que se reincorporó este sábado a los entrenamientos tras el nacimiento de su primer hijo y que todo apunta a su disponibilidad y titularidad en San Sebastián.

Como alternativa se mantiene Antoine Griezmann. Suplente en cinco de los últimos seis encuentros (solo fue titular en ese tramo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético Baleares, cuando marcó dos goles), ha anotado cuatro tantos en sus últimos tres duelos y ya va por nueve este curso, como el segundo mejor goleador de la plantilla en este ejercicio. Lo supera nada más Julián Álvarez, con dos más. En San Sebastián, en el lugar y frente al club en el que se hizo futbolista, apunta a suplente de inicio.

La recuperación de José María Giménez también dispara la competencia en la defensa. La irrupción fantástica de Marc Pubill frente a la jerarquía, la fiabilidad y la condición de indiscutible para Simeone del central uruguayo. Hay una o dos decisiones complejas por tomar en esa línea, además con Robin Le Normand, indudable en el once hasta su lesión y suplente desde entonces, también pujante. Es irrebatible, hoy por hoy, la titularidad de David Hancko.

Sin contar a Clement Lenglet, baja al menos un mes más por un esguince de rodilla de alto grado sufrido el pasado 17 de diciembre ante el Atlético Baleares, son cuatro opciones para tres puestos, porque el internacional eslovaco apunta al lateral zurdo por Matteo Ruggeri. En San Sebastián, la elección será Pubill-Le Normand, con Giménez como reserva, quizá pensando en la próxima Supercopa de España en Arabia Saudí.

El lateral derecho es de Marcos Llorente, igual que el extremo es de Giuliano Simeone y el centro del campo es para Pablo Barrios, ya superada una indisposición, y Koke Resurrección, goleador las últimas dos jornadas de Liga y fundamental antes y ahora. El portero Jan Oblak completa el once para San Sebastián, donde el Atlético está invicto en sus últimas cuatro visitas, con dos empates y dos victorias.

Este domingo solo vale ganar. A nueve puntos del liderato del Barcelona, a cinco de la segunda posición del Real Madrid y dos por encima de la cuarta plaza del Villarreal (el equipo amarillo tiene dos encuentros menos), es el único resultado que lo sostiene en la competencia por LaLiga, la exigencia a la que se ha obligado el propio Atlético por sus números visitantes del inicio de la temporada, mejorados en las últimas citas.

Aunque es cierto que ha perdido en dos de sus cinco desplazamientos más recientes en el campeonato (3-1 contra el Barcelona y 1-0 con el Athletic Club), también ganó en los tres restantes (0-2 al Betis, 0-1 al Getafe y 0-3 al Girona), aparte de vencer también en la Liga de Campeones al PSV (2-3) y en la Copa del Rey frente al Atlético Baleares (2-3).

Pero es una reacción que debe confirmar todavía en cada duelo, siempre en revisión. El déficit es visitante siendo tan seguro como es en casa: 25 de 27 puntos en sus nueve choques en el Metropolitano en este ejercicio, a donde volverá después en dos jornadas seguidas, frente al Alavés y el Mallorca. Antes necesita ganar en San Sebastián.

Lo espera la nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que echa a andar este nuevo año en una situación crítica y con gran necesidad de puntuar.

El primer escollo para el estadounidense no será otro que uno de los candidatos a todo como el Atlético de Madrid. Pero en San Sebastián todo pasa por la actuación de los suyos tras dejar atrás un 2025 con números de descenso.

El propio Matarazzo confesó en la rueda de prensa de su presentación que la Real tiene buenos jugadores, pero hay que sacarles todo el potencial. Para ello, en el primer once de 'Rino', como le gusta que le llamen, puede haber novedades tanto en piezas concretas como en el dibujo.

En su primera convocatoria, Matarazzo ha citado a los ‘potrillos’ Kazunari Kita, central nipón, e Ibai Aguirre, pivote guipuzcoano, para suplir las bajas por sanción de Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi, ambos con cinco cartulinas amarillas.

Para el compromiso del domingo, el entrenador ha convocado a 24 futbolistas, una lista en la que no figuran Mikel Goti ni Jon Karrikaburu.

En cuanto al once, una incógnita al ser el primero del nuevo técnico, Aritz Elustondo o Caleta-Car deberían ser los recambios naturales de Zubeldia, mientras que el puesto de pivote lo podrían ocupar Turrientes, Soler o el propio Ibai Aguirre.