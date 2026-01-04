Ayuso acusa a Sánchez de elegir "comunismo" al condenar el ataque de EEUU en Venezuela: "Prefiere la legalidad de un tirano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo en un mensaje en redes sociales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya condenado el ataque de Estados Unidos en Venezuela en una carta dirigida a la militancia, y ha censurado que prefiera "la legalidad de un tirano".

"Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo", ha afirmado la dirigente autonómica, después de que Sánchez haya señalado en la misiva que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y haya reiterado su defensa del derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado de que la incursión militar en Venezuela permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y anunció que Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera.

Sobre lo sucedido, Ayuso señaló que se estaba ante un "día histórico" y un "momento único" por la caída de Maduro y reprochó al Gobierno central el haber sido "siempre tan tibio" con la "dictadura" en el país sudamericano. También recordó que el pueblo venezolano pidió "un cambio" en las últimas elecciones presidenciales, en las que la oposición reivindicó su victoria, si bien el oficialismo no lo reconoció.

En una entrevista en Telemadrid, la presidenta madrileña sostuvo que "las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas".

Feijóo rechaza una transición con Delcy Rodríguez

En este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado y ha publicado una carta en X titulada 'Hacia la plena libertad de Venezuela', en la que rechaza que el futuro del país latinoamericano pase por Delcy Rodríguez, "mano derecha de Maduro en los últimos años", y en la que reprocha al Gobierno su connivencia con el régimen venezolano.

"El futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años. Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro. Presentar como solución o figura de transición a quien está sancionada por la UE y por los mismos EE.UU. por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen, que el pueblo ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas", afirma Feijóo en su misiva.