Los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid podrán seguir circulando durante todo el año por la ciudad

El Ayuntamiento amplía hasta el 31 de diciembre de este 2026, la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid, una excepción que no afecta a los que estén domiciliados fuera de la capital, que llevan sin poder circular desde hace más de un año.

"Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", justificaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que insistía en que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental también lo es".

Archivo - Un cartel marca la el Inicio de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid mantiene las ayudas por achatarramiento. En concreto, el onsistorio subvenciona con 1.500 euros el achatarramiento de un vehículo contaminante.

La ayuda por achatarramiento de vehículos sin etiqueta "permite conciliar la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad social, de tal manera que se pueda acompañar desde las administraciones a las familias y a las empresas en la transición energética".

El Consistorio trabaja con un crédito ampliable para las ayudas de renovación de los vehículos de particulares y de flotas, que además tienen vocación de permanencia, con independencia de las excepciones que se puedan otorgar, porque Madrid tiene que ir bajando la edad media de su flota". La media nacional en términos de seguridad está en torno a trece años y en la ciudad es de diez.

Calidad del aire

Los "extraordinarios datos de calidad del aire" justifican la moratoria un año más para vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta, insistía el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

"El motivo es que teniendo en cuenta los extraordinarios datos de calidad del aire no es necesario exigir o pedir a los madrileños nuevos esfuerzos", replicaba, tras sumar el "bajo impacto en la movilidad" de esos sin etiqueta, unos "12.000 vehículos que circulan cada día".