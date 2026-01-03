Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rotondas en MadridIncendio CarabanchelMóstolesJusticia de MadridSubida de precios 2026Florentino PérezConciertos Bad Bunny
instagramlinkedin

SENTENCIA

El TSJM eleva a prisión permanente la pena a un hombre por asesinar a un familiar para heredar sus bienes

La pena de 39 años de cárcel pasa a prisión permanente revisable, pena máxima en España

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado a prisión permanente revisable la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a un policía local por el asesinato en febrero de 2020 de un familiar para beneficiarse de la herencia.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa pero se acepta en parte la impugnación formulada por la acusación particular.

De este modo, la pena de 39 años de cárcel pasa a prisión permanente revisable, pena máxima en España. En el juicio, el fiscal solicitó 44 años de prisión para el procesado.

Los magistrados consideran acreditado que el acusado acabó con la vida de la víctima al tirarla por las escaleras, en un contexto vinculado a intereses económicos y sucesorios, lo que determinó su responsabilidad penal.

En su resolución, el tribunal subraya que la prueba practicada en el juicio fue valorada de manera correcta y razonada, descartando la existencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia o de errores en la apreciación de los hechos. Asimismo, confirma las penas de prisión impuestas por un delito en grado de tentativa y dos delitos de falsedad documental.

La Sala recuerda que el Código Civil impide heredar a quien ha sido condenado por causar la muerte del causante, principio que resulta plenamente aplicable en este caso, dada la firmeza de los hechos probados y su conexión directa con el proceso sucesorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
  2. El hotel fantasma de Alpedrete se transforma: de esqueleto vandalizado a 29 viviendas 'premium
  3. Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber
  4. Así es el piso de Joaquín Sabina en La Latina: un dúplex en pleno centro de Madrid
  5. El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
  6. De juzgados a tribunales de Instancia: el gran cambio de la Justicia llega a Madrid entre críticas de jueces, sindicatos y agentes jurídicos
  7. Los efectos del 'pormishuevismo' en Madrid, la ciudad con más rotondas por habitante de España: 'Son millones tirados a la basura
  8. Madrid abre la puerta a construir más vivienda y a nuevas formas de convivir en el borrador de su nuevo plan urbanístico

Un Galdós detective desentraña los misterios madrileños viñeta a viñeta

Un Galdós detective desentraña los misterios madrileños viñeta a viñeta

El TSJM eleva a prisión permanente la pena a un hombre por asesinar a un familiar para heredar sus bienes

El TSJM eleva a prisión permanente la pena a un hombre por asesinar a un familiar para heredar sus bienes

EEUU bombardea Venezuela

EEUU bombardea Venezuela

Los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid podrán seguir circulando durante todo el año por la ciudad

Los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid podrán seguir circulando durante todo el año por la ciudad

Sin presupuestos y anclada en el bloqueo político: así arranca Francia su año clave

Sin presupuestos y anclada en el bloqueo político: así arranca Francia su año clave

¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?

¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?

Colectivos de Lavapiés buscarán este sábado que ningún niño del barrio se quede sin juguetes por el día de Reyes

Colectivos de Lavapiés buscarán este sábado que ningún niño del barrio se quede sin juguetes por el día de Reyes

La Audiencia Nacional propone juzgar a una organización criminal que se ocultó tras la empresa "Taylor Swing Oil" para defraudar 19,3 millones

La Audiencia Nacional propone juzgar a una organización criminal que se ocultó tras la empresa "Taylor Swing Oil" para defraudar 19,3 millones