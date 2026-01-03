SENTENCIA
El TSJM eleva a prisión permanente la pena a un hombre por asesinar a un familiar para heredar sus bienes
La pena de 39 años de cárcel pasa a prisión permanente revisable, pena máxima en España
EP
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado a prisión permanente revisable la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a un policía local por el asesinato en febrero de 2020 de un familiar para beneficiarse de la herencia.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa pero se acepta en parte la impugnación formulada por la acusación particular.
De este modo, la pena de 39 años de cárcel pasa a prisión permanente revisable, pena máxima en España. En el juicio, el fiscal solicitó 44 años de prisión para el procesado.
Los magistrados consideran acreditado que el acusado acabó con la vida de la víctima al tirarla por las escaleras, en un contexto vinculado a intereses económicos y sucesorios, lo que determinó su responsabilidad penal.
En su resolución, el tribunal subraya que la prueba practicada en el juicio fue valorada de manera correcta y razonada, descartando la existencia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia o de errores en la apreciación de los hechos. Asimismo, confirma las penas de prisión impuestas por un delito en grado de tentativa y dos delitos de falsedad documental.
La Sala recuerda que el Código Civil impide heredar a quien ha sido condenado por causar la muerte del causante, principio que resulta plenamente aplicable en este caso, dada la firmeza de los hechos probados y su conexión directa con el proceso sucesorio.
