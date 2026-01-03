Transportes licita por 47,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato de obras valorado en 47,5 millones de euros (IVA incluido) para mejorar la accesibilidad y el funcionamiento del transporte público en la Autovía del Sur (A-4), en el tramo comprendido entre los polígonos industriales de Los Molinos y San Marcos, en el municipio de Getafe (Madrid).

Las actuaciones se desarrollarán entre el kilómetro 12 de la A-4 y la Avenida Leonardo da Vinci, a la altura del paso superior del kilómetro 15,2. El objetivo del proyecto es optimizar las condiciones de explotación de la autovía y mejorar la calidad del servicio de transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos de recorrido y aumentando la regularidad del tráfico.

Entre las principales intervenciones previstas, en la margen derecha de la A-4 en sentido Andalucía, se contempla la construcción de una vía lateral con uno, dos o tres carriles, según el tramo, entre los kilómetros 12,350 y 13,750. Además, se ejecutará una glorieta de un carril para facilitar el acceso al polígono industrial de San Marcos y se transformará el enlace actual con la carretera M-406 en un enlace tipo diamante con pesas, incorporando una nueva glorieta al oeste, aproximadamente simétrica a la ya existente.

En la margen izquierda de la autovía, en sentido Madrid, se habilitará un tercer carril desde el entorno del kilómetro 15,35 hasta el acceso al Hotel Los Ángeles y la estación de servicio anexa. También se construirá un nuevo ramal de incorporación desde la glorieta este existente, conectada con la M-406, hacia la vía lateral.

El proyecto incluye, asimismo, otras actuaciones relevantes, como la demolición de la pasarela peatonal situada en el kilómetro 13,13 y su sustitución por una nueva en el kilómetro 13,1, que permitirá salvar los viales principales en un solo vano. Además, se levantará una segunda pasarela en el kilómetro 15,030 para reponer la vía pecuaria Vereda de San Marcos y dar servicio a dos paradas de autobús de la zona.

Por último, se remodelará el acceso desde la calle Eratóstenes a la vía lateral, mejorando la conexión con las instalaciones de Airbus, y se reubicarán dos paradas de autobús en cada vía lateral para adaptarlas al nuevo diseño viario.