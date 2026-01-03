El templo del pescado abre en Madrid. Así es Aleteo, con marisco vivo todos los jueves, un salón exclusivo y pescado fresco todos los días

Puede que Madrid no tenga playa, pero siempre ha sabido acoger lo mejor del mar. En los últimos años, la capital de España se ha convertido en un auténtico epicentro gastronómico para los amantes del producto marino: espacios cuidados, propuestas cada vez más especializadas y una apuesta clara por la frescura. En medio de este panorama tan competitivo emerge ahora Aleteo, el Mar de Rocacho, el nuevo restaurante que promete convertirse en el templo del pescado para quienes buscan vivir la experiencia marina más auténtica y sofisticada sin salir de la ciudad.

El restaurante Aleteo no solo llega para sumar, llega para redefinir lo que significa comer pescado y marisco en Madrid. Con una filosofía basada en el producto impecable, el respeto por la tradición y un toque de innovación justa, de esa que no abruma, sino que potencia,, este espacio se presenta como un guiño directo al mar y a esas lonjas donde el mar dictamina los tiempos. Su carta respira sal, rigor y técnica, pero también ese disfrute hedonista que solo el pescado fresco, tratado con mimo, puede ofrecer. Ellos lo dejan claro: "Restaurante en el que se respeta el producto por encima de todo. Pura roca, pura brasa".

Restaurante Aleteo en Madrid

El restaurante Aleteo de Madrid está situado en la calle María de Molina 4, en el Barrio de Salamanca. Podríamos definirlo como un restaurante para compartir, conversar y alargar la sobremesa. De Aleteo, el mar de Rocacho, dicen que es el lugar en el que el fuego encuentra el agua, nosotras añadimos que allí ambas materias conviven a la perfección.

Restaurante Aleteo, en Madrid / Aleteo

Aleteo es la nueva apuesta del grupo Rocacho, conocido por su maestría en brasas y en carnes premium. Pero ahora deciden ampliar su universo culinario y rendir tributo al mar. No es casualidad que la esencia del restaurante esté vinculada directamente a la tradición pesquera del norte de España: en su ADN está la búsqueda de producto de lonja, pescado salvaje de temporada y marisco fresco que, literalmente, llega vivo a Madrid.

La carta del restaurante Aleteo

El restaurante Aleteo nace con la idea de poner la mirada en el mar y rendir homenaje al producto marino. Su propuesta gastronómica pone en valor el mejor producto, con una selección de piezas que llegan desde el norte y el sur. Los clientes pueden observar las piezas que exhibe su vitrina — rodaballos, corvinas, merluzas, pixin o lenguados— y los mariscos vivos que yacen en su pecera central, tratada diariamente para que la cigala de Marín, el bogavante nacional y las langostas, se mantengan como en su hábitat natural.

Restaurante Aleteo, el mar de Rocacho / Aleteo

Además, combina estos platos con una serie de entrantes como el bombón de anchoa y vieira, con o sin caviar, la gilda de boquerón o la ensaladilla de cigala y langostino y elaboraciones que se pueden disfrutar en su barra como el ceviche de corvina o el tiradito de mero nacional con perlas de leche de tigre.