NAVIDAD
Los Reyes Magos llenan de magia la III Carrera Popular de Obstáculos de la Comunidad de Madrid
Se trata de una prueba lúdica diseñada para promover valores deportivos y culturales en un ambiente familiar y navideño
Melchor, Gaspar y Baltasar han sido este sábado los invitados de honor de la tercera edición de la Carrera Popular de Obstáculos de los Reyes Magos, una iniciativa organizada por la Comunidad de Madrid que ha reunido a cientos de familias en una jornada marcada por el deporte, la diversión y el ambiente festivo.
La cita, celebrada en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de la capital, ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, quien ha recibido a Sus Majestades y ha participado en la prueba junto a cerca de 1.200 corredores.
Lejos del carácter competitivo, el recorrido —de casi tres kilómetros— ha estado diseñado como un circuito lúdico “lleno de sorpresas”, con el objetivo de fomentar valores deportivos y culturales entre participantes de todas las edades. La carrera está abierta a personas a partir de cinco años, siempre siguiendo el itinerario oficial debidamente señalizado.
Durante el trayecto, niños y adultos han superado obstáculos temáticos como La Gran Nevada, La Montaña de Regalos, Encuentra en el laberinto el camino hasta la estrella, ¡Ayer roscón… y hoy chocolate! o Los Camellos, poniendo el broche final a una mañana en la que no han faltado el tradicional roscón ni el chocolate caliente.
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- El hotel fantasma de Alpedrete se transforma: de esqueleto vandalizado a 29 viviendas 'premium
- Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber
- Así es el piso de Joaquín Sabina en La Latina: un dúplex en pleno centro de Madrid
- De juzgados a tribunales de Instancia: el gran cambio de la Justicia llega a Madrid entre críticas de jueces, sindicatos y agentes jurídicos
- Los efectos del 'pormishuevismo' en Madrid, la ciudad con más rotondas por habitante de España: 'Son millones tirados a la basura
- El tiempo en Madrid este sábado: nubes, posibles lluvias débiles y mínimas al alza