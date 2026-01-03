Los Reyes Magos llenan de magia la III Carrera Popular de Obstáculos de la Comunidad de Madrid

Melchor, Gaspar y Baltasar han sido este sábado los invitados de honor de la tercera edición de la Carrera Popular de Obstáculos de los Reyes Magos, una iniciativa organizada por la Comunidad de Madrid que ha reunido a cientos de familias en una jornada marcada por el deporte, la diversión y el ambiente festivo.

La cita, celebrada en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de la capital, ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, quien ha recibido a Sus Majestades y ha participado en la prueba junto a cerca de 1.200 corredores.

Lejos del carácter competitivo, el recorrido —de casi tres kilómetros— ha estado diseñado como un circuito lúdico “lleno de sorpresas”, con el objetivo de fomentar valores deportivos y culturales entre participantes de todas las edades. La carrera está abierta a personas a partir de cinco años, siempre siguiendo el itinerario oficial debidamente señalizado.

Durante el trayecto, niños y adultos han superado obstáculos temáticos como La Gran Nevada, La Montaña de Regalos, Encuentra en el laberinto el camino hasta la estrella, ¡Ayer roscón… y hoy chocolate! o Los Camellos, poniendo el broche final a una mañana en la que no han faltado el tradicional roscón ni el chocolate caliente.