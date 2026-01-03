Reyes Magos en modo sibarita: 5 vinos blancos para regalar con acierto

Hay regalos que no se envuelven: se descorchan. Un buen vino blanco, servido a la temperatura justa y compartido sin prisa, es de esos detalles que convierten una cena cualquiera en ocasión. Estas Navidades, la D.O. Rueda propone un pequeño recorrido por cinco estilos distintos —todos con el mismo origen— seleccionados por Ana Lahiguera, enóloga y Brand Ambassador de la denominación. La idea es sencilla y muy celebrable: el lujo está en elegir bien y en tener tiempo para disfrutarlo.

A continuación, cinco blancos con personalidad propia para acertar con un regalo o para guardarte un capricho.

Sotavento Sauvignon Blanc 2024 (Valdehermoso): el capricho fresco y seductor

Este es el vino de "una copa y, sin darte cuenta, otra", subraya Lahiguera. Brilla en copa con tonos amarillos y verdosos, y llega con un perfume directo: fruta blanca, flores, un punto tropical y ese guiño vegetal elegante que hace tan reconocible al Sauvignon Blanc.

es ligero, muy frutal, con un final largo que alarga el brindis. Va de lujo con: mariscos, pescados, arroces, ceviches, tartares y cocina de fusión.

mariscos, pescados, arroces, ceviches, tartares y cocina de fusión. Regalo perfecto para: quien busca un blanco fácil de amar, pero con chispa.

Doña Beatriz Verdejo Brut Nature (Cerrosol): el brillo de las burbujas bien hechas

Si tu idea de Navidad incluye el sonido de un corcho y una mesa que se va animando, aquí tienes tu aliado. Elaborado solo con Verdejo y con método tradicional, este Brut Nature apuesta por el lujo discreto: burbuja fina, frescura limpia y una evolución en botella que suma complejidad sin perder alegría.

burbuja delicada, de esas que “no molestan”, sino que acarician. Va de lujo con: aperitivos, salmón ahumado, mariscos, frituras finas, canapés y brindis largos.

aperitivos, salmón ahumado, mariscos, frituras finas, canapés y brindis largos. Regalo perfecto para: quien siempre pone el toque elegante en la mesa.

Eresma 2022 (La Soterraña): elegancia con carácter para platos protagonistas

Este vino no viene a acompañar: viene a estar a la altura de una mesa navideña con platos serios. Presenta un amarillo pajizo intenso y una nariz compleja con mineralidad, hinojo, fruta de hueso madura y matices balsámicos.

es sabroso, estructurado y refinado; de esos blancos que te piden comida y conversación. Va de lujo con: aves al horno, pescados grasos, mariscos con salsas, cremas, setas, platos principales.

aves al horno, pescados grasos, mariscos con salsas, cremas, setas, platos principales. Regalo perfecto para: el anfitrión que se toma la cena como un ritual.

Las Lías de Beronia 2023: finura, profundidad y un blanco "de mesa larga"

Hay vinos que hablan de tiempo. Este es uno de ellos: vendimia manual, fermentación controlada y trabajo sobre lías en hormigón y barrica de roble francés. El resultado es un blanco con volumen, textura y una complejidad aromática que aparece por capas.

es el típico vino que "gana" conforme se templa unos minutos en copa. Va de lujo con: cocina gastronómica, platos con mantequilla o cremas, pescados al horno, mariscos elaborados, risottos.

cocina gastronómica, platos con mantequilla o cremas, pescados al horno, mariscos elaborados, risottos. Regalo perfecto para: quien disfruta descubriendo matices, no solo bebiendo.

Oro de Castilla Finca Los Hornos 2023 GVR (Hermanos del Villar): la joya de parcela y producción limitada

Cuando un vino viene de una parcela singular y de baja producción, se nota en el carácter. Este Verdejo combina aromas minerales, cítricos y fruta de hueso, con una boca redonda, equilibrada y persistente. Es de esos blancos que puedes abrir ya —y disfrutarlo— o guardar con cariño para una ocasión futura.

elegancia sin ruido, persistencia sin pesadez. Va de lujo con: mariscos nobles, pescados al horno, carnes blancas, quesos suaves y platos con toque cítrico o especiado.

mariscos nobles, pescados al horno, carnes blancas, quesos suaves y platos con toque cítrico o especiado. Regalo perfecto para: paladares exigentes o para darte un sí a ti mismo.

Y si queremos ampliar el recorrido y viajar hasta el altiplano de Rueda, una región histórica en la que todavía desde Ramón Bilbao continúan explorando su impresionante potencial para crear vino frescos, ligeros y aromáticos, destacaríamos su verdejo 2023. Su ligereza y frescura lo convierten en un vino muy fácil de beber que que invita a disfrutar cada día. Crianza es un vino perfecto para disfrutar cada día.