El pueblo que parece flotando: una isla medieval en plena naturaleza a un paso de Madrid

A una hora de Madrid existe un pueblo que es una isla medieval y que puede presumir de ser Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural desde 1993. Y eso no es todo, ya que su recinto amurallado es Monumento Nacional desde 1931. Con esta carta de presentación, Buitrago de Lozoya se presenta como un destino ideal para una escapada de un día.

La plaza Mayor, centro neurálgico de Buitrago de Lozoya. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Ubicado en la Sierra Norte de Madrid, Buitrago (que así se llamó hasta 1916, fecha en la cual se le añadió el nombre del río que circunda al pueblo) destaca por su espectacular emplazamiento: una ‘isla’ rodeada por el río Lozoya que conserva intacto su aire medieval.

Cómo llegar a Buitrago de Lozoya

Llegar a Buitrago de Lozoya es sencillo. Desde Madrid, puedes coger la A-1 y en poco más de una hora estarás en este pintoresco pueblo. También hay opciones de transporte público, como los autobuses que salen del intercambiador de Plaza de Castilla y ofrecen una conexión directa con este paraíso a los pies de la sierra de Guadarrama.

El castillo de Buitrago de Lozoya, una joya en la Sierra de Guadarrama. / Istock / ABBPhoto

El principal atractivo de Buitrago son sus impresionantes murallas medievales, las únicas que se conservan intactas dentro de la Comunidad de Madrid. Construidas en el siglo XI durante la época musulmana, estas murallas rodean completamente el casco antiguo del pueblo, formando una isla que parece sacada de un cuento Disney. Además, uno de sus encantos es que puedes pasear por su perímetro y así disfrutar de unas vistas espectaculares tanto del río Lozoya como de los paisajes circundantes.

Otro de los emblemas de este bonito pueblo es su Alcázar (que nada tiene que envidiar a los más bonitos de España). El castillo de Buitrago, de estilo gótico-mudéjar, sorprende al viajero gracias a su imponente fachada y su ubicación junto al río. Desgraciadamente, está cerrado al público, pero paseando por su perímetro podemos apreciar que carece de torres defensivas visibles desde el exterior. Esto sugiere que su principal función era residencial. De hecho, fue hogar de la poderosa familia Mendoza, una de las más influyentes en la historia de Castilla. Y los apasionados de la Historia también deben saber que este castillo fue el refugio de Juana la Beltraneja durante su lucha por el trono.

Buitrago de Lozoya es un pueblo de cuento con infinidad de rincones mágicos. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Seguimos recorriendo esta ‘isla’ en medio de la naturaleza y llegamos hasta la iglesia de Santa María del Castillo, que nos ofrece uno de los rincones más bellos de Buitrago. Este templo gótico-mudéjar del siglo XIV destaca por su simplicidad. Aunque en su interior, el viajero podrá descubrir una mezcla de estilos que reflejan las distintas etapas de construcción, así como detalles que demuestran la importancia religiosa del pueblo en siglos pasados.

Si lo que se busca es un rincón de lo más fotogénico para inmortalizar la escapada a este pueblo situado a una hora del centro de Madrid, debemos dirigirnos al puente del Arrabal, situado a las afueras del casco antiguo. Más allá de su importancia para las conexiones (comunica Buitrago con el resto de la comarca), permite admirar el río Lozoya en todo su esplendor.

Otra de las joyas de Buitrago: el museo Picasso

Otro de los tesoros que alberga esta isla en medio de la naturaleza es el museo Picasso. Sí, has leído bien, no hace falta irse hasta Málaga para disfrutar de las obras del reconocido pintor. Este pequeño museo fue creado gracias a Eugenio Arias, barbero y amigo personal del artista, que donó a su pueblo natal las obras que Pablo le regaló a lo largo de su vida. Cerámicas, litografías y dibujos permitirán al explorador descubrir la faceta más íntima del genio malagueño.

La muralla de Buitrago es la única que se mantiene en pie al completo en la región madrileña. / Istock / Ana del Castillo

Y, si se busca estar en contacto directo con la naturaleza, Buitrago también es el destino perfecto para los amantes del senderismo. Es cierto que ahora viene el frío, pero descubrir rutas como la que rodea el embalse de Puentes Viejas es una opción perfecta para desconectar del bullicio de la capital.

En definitiva, Buitrago de Lozoya no es solo un pueblo de la Comunidad de Madrid, sino una auténtica joya medieval en plena naturaleza que sorprende con su forma de isla, sus múltiples rincones mágicos y, también, con una gastronomía tradicional que te vendrá de perlas para recuperar las energías tras la intensa excursión.