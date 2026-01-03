Miles de venezolanos llenan el centro de Madrid para celebrar la detención de Maduro al grito de "libertad"

Según datos facilitados por las autoridades, alrededor de 2.500 de venezolanos se han congregado de manera espontánea este sábado en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, para celebrar con música, cantos y bailes la “caída” de Nicolás Maduro, quien ha sido capturado por Estados Unidos y será juzgado por un tribunal federal durante el mandato de Donald Trump.

Entre banderas venezolanas, altavoces portátiles y consignas coreadas al unísono, los manifestantes transformaron el conocido “kilómetro cero” de la capital española en un símbolo de protesta y celebración. Turistas y transeúntes observaban con curiosidad mientras algunos españoles se sumaban con gestos de apoyo y felicitaciones.

Bajo cánticos de "libertad" y "ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó", los presentes festejaban este día "histórico y mágico tras 26 años de gobierno corrupto", expone Adam Llovera a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Este venezolano, que lleva residiendo en España más de cuatro años, celebra "que la operación fuese un éxito y pudieran capturar a Maduro". "Hay que esperar a ver qué pasa en estas 48 horas pero es el primer paso para la transición, esperemos que no sea violenta y sin derramamiento de sangre. Es importante que no haya trabas ni pautas para que podamos salir de esta situación, de este narcorégimen".

En la misma línea, Isabel Ramos, venezolana que lleva cinco años en nuestro país, comenta que "la expectativa es que reconstruyan el país, llevará su tiempo pero hoy es menos difícil que ayer".

Corona Rigeiro, española que residió 50 años en Venezuela, brinda con cava en la céntrica plaza madrileña la caída de Nicolás Maduro tras tener que emigrar de nuevo a España: "vamos a ser un país próspero como antes, nos vamos para Venezuela".

Otras de las consignas más escuchadas en el centro de Madrid en este sábado que quedará marcado en el calendario para todos los venezolanos es "no y no y no nos da la gana que nuestra Venezuela se parezca a Nicaragua".

Desde el ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayusoha trasladado su apoyo a todos los presentes en esta concentración y reitera que "Madrid es su casa y un espacio para seguir reivindicando libertad y democracia", mientras que desea que Venezuela recupere su libertad y prosperidad.