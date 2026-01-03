Manuel Rodríguez, fundador de Ayuda Venezuela: "Si se soluciona, en menos de dos años la mitad podría marcharse de Madrid para volver a Venezuela"

Desde Madrid, ¿cómo recibieron las primeras noticias llegadas desde Caracas y qué impacto tuvo el corte de comunicaciones en las familias?

Desde las 05:30 horas, cuando empezaron a llegar las primeras noticias desde Caracas, estábamos muy preocupados. Este tipo de acciones siempre genera inquietud. Además, se destruyó el principal sistema de antenas en Caracas —por bombardeo o como haya sido— y eso afectó a las comunicaciones. Yo no pude comunicarme con parte de mi familia hasta las 10:00 o 10:30 (hora de España).

En este contexto, ¿qué clima se percibe entre los venezolanos en Madrid y qué es lo que más le inquieta del escenario que se abre tras la captura a Maduro?

Hay preocupación, pero también cierta tranquilidad por el hecho de que se hayan llevado a Nicolás Maduro. Aun así, la pregunta es: "¿y ahora qué viene?". Me preocupa qué va a pasar ahora. Después de unas declaraciones que, aparentemente, dio Marco Rubio de que no se van a tomar más acciones en Venezuela, uno piensa: "¿Nos van a dejar a los hermanos Rodríguez y a Diosdado?". Estamos muy preocupados por lo que viene, aunque con mucha esperanza de que esto se solucione en pocos días.

¿La oposición está dando alguna consigna o recomendación concreta y cómo se lo están tomando las organizaciones venezolanas en España?

Los voceros oficiales de la oposición han pedido cautela en sus principales vocerías, en redes. Estamos a la espera de ver qué va a pasar y qué se va a hacer. También nosotros estamos cautos, esperando la información del comando de campaña de María Corina, que quedó como líder tras las primarias. A partir de ahí, haremos lo que tengamos que hacer. Hay gente que está saliendo espontáneamente y está en su derecho, pero por el momento no hay una información clara de hacer nada en Madrid hasta que lo diga el comando.

Usted lleva más de dos décadas en España. ¿Por qué decidió salir de Venezuela y cuándo empieza a implicarse de forma activa en iniciativas desde aquí?

Tomé la decisión de venir en 2003 porque veía la fuerza que estaba tomando el régimen en las poblaciones y en las instituciones. Vengo de una familia republicana que tuvo que huir por la Guerra Civil y la dictadura de Franco, y eso te deja un aprendizaje: cómo se van apoderando de las instituciones. Yo vi un paralelismo y decidí venirme. A partir de 2007-2008 empiezo a colaborar con cosas pequeñas, y ya más seriamente en 2011.

La Plataforma Ayuda Venezuela ofrece asesoramiento y orientación a venezolanos que aterrizan en Madrid. / Cedida

¿Cuándo nace la Plataforma Ayuda Venezuela, con qué objetivo y qué estructura tiene en la actualidad?

La plataforma la fundé en 2014 y ahora somos unas 10-12 personas. Al no ser una asociación, sino una plataforma nos ha ayudado mucha gente: del PSOE, PP, Ciudadanos, UPyD, PNV… y también partidos pequeños de pueblos, barrios y ciudades. Lo importante es el mismo fin: recuperar la democracia en Venezuela. Y no cobramos: lo hacemos en nuestro tiempo libre, de forma voluntaria. Ojalá pudiéramos hacerlo de manera profesional, sería mejor y estaríamos más preparados.

En estos años, ¿qué han impulsado en instituciones y qué hitos destacaría por el apoyo transversal que han logrado?

Entre 2015 y 2020 llevamos —si no recuerdo mal— 47 mociones, gracias a grupos que nos permitieron presentarlas, para pedir la liberación de presos políticos y la apertura de un canal humanitario en Venezuela. Y lo más importante es que hubo apoyos transversales como en Sevilla, Logroño o aquí en Madrid, en Arganda del Rey con votaciones a favor de la liberación de presos políticos. Eso me llena de satisfacción.

Además del ámbito político, ¿quiénes han sido aliados clave y qué municipios madrileños han estado más cerca de la plataforma?

En la Comunidad de Madrid han estado muy pendientes Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Arganda del Rey, Majadahonda, entre otros municipios. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid. Más allá de lo ideológico, ha habido gestos: incluso Manuela Carmena en su momento mostró rechazo a la existencia de presos políticos y se pidió su liberación.

Si en España hay unos 800.000 venezolandos residiendo en España y en Madrid unos 220.000. ¿Por qué cree que la capital se ha convertido en uno de los grandes destinos de la diáspora?

Yo creo que es porque es una ciudad muy abierta y con oportunidades dentro de todas las crisis. Y también por las redes: "Tengo un amigo, un primo, una hermana!… llegas y te sientes acompañado.

Para quien no conozca la Plataforma Ayuda Venezuela: ¿qué hacen en el día a día, qué necesidades ven más y cómo actúan cuando detectan casos extremos de vulnerabilidad?

Lo principal es orientar y derivar. Atendemos en primera instancia —prácticamente siempre venezolanos—, vemos qué necesidades tienen y los reenviamos a instituciones que pueden atenderlos: Mensajeros de la Paz, Cruz Roja, SAMUR, Cáritas… según lo que necesiten: alimentos, médicos, ayuda social. Muchas veces piden alimentos al llegar, y también asesoramiento sobre el asilo: cómo tienen que hacerlo, dónde ir, qué pasos dar. Y cuando ha habido gente sin recursos durmiendo en la calle, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y se atendió el imprevisto. De hecho, los colocaron en el Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas, en Vallecas. Al parecer sigue funcionando y se pensó como un lugar de referencia o acogida para venezolanos y otros refugiados.

¿Cree que la diáspora venezolana volverá al país si se estabiliza la situación?

En las últimas horas he seguido poco lo político. He estado centrado en lo que pasaba allí: los estragos, la gente en colas para gasolina, comprar alimentos, farmacias… Eso es lo que he estado viendo desde las seis de la mañana de este sábado. Y el clima es de alegría y esperanza, pero con cautela. Estamos esperando la información del comando de campaña de María Corina. Si esto se soluciona en un plazo razonable —un mes, dos, tres...—, creo que en menos de dos años podría regresar la mitad de los venezolanos que están aquí. No todos, pero sí al menos la mitad.