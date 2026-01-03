Los dueños de montes privados en Madrid recibirán un 64 % más de ayudas para restaurar daños o realizar mejoras medioambientales

La Comunidad de Madrid ha aumentado en un 64,23 % las ayudas aportadas a los dueños de montes privados para restaurar daños o realizar mejoras medioambientales, pasando de los 425.473 euros de la campaña anterior a los 698.765 de la actual, beneficiando a 21 propietarios.

En concreto, las subvenciones 2024/25 han permitido realizar tratamientos selvícolas en 522,4 hectáreas, repoblar otras 12, ordenar cuatro montes con una superficie total de 949,6 hectáreas y mejorar 39 kilómetros de pistas forestales. Además, se han reparado diversos puntos de agua para la fauna silvestre, que ofrecen 4.150 metros cúbicos de este recurso.

El 52,76 % de la superficie regional es hoy en día terreno forestal, que suma 423.385 hectáreas, de las que un 65,4% son de propiedad privada, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las aportaciones en este ámbito ayudan a estos espacios a aumentar la resistencia de los ecosistemas y les permiten afrontar fenómenos meteorológicos extremos, plagas, enfermedades o incendios.

La convocatoria para la nueva campaña 2025/26, publicada por el Ejecutivo autonómico en junio y actualmente en tramitación, cuenta con un presupuesto de 815.000 euros, a fin de ampliar las ayudas a particulares, y cubrirá el 100% de los costes, hasta un máximo de 40.000 euros por persona.

Las propuestas, que podrán llevarse a cabo hasta el 5 de noviembre de 2026, no se podrán aplicar en zonas destinadas a uso agrícola o ganadero y deberán disponer de informes o declaraciones de impacto ambiental, así como las autorizaciones necesarias para realizar las obras en terrenos de la región.

Asimismo, será necesario mantener las infraestructuras de pistas forestales, puntos de agua o tapiales de piedra tradicionales durante, al menos, cinco años.

Estas aportaciones están cofinanciadas por el Gobierno regional y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023/27.