CAMPAÑA SOLIDARIA

Colectivos de Lavapiés buscarán este sábado que ningún niño del barrio se quede sin juguetes por el día de Reyes

"Seguimos preparando los regalos que mañana los Reyes Magos harán la entrega a las niñas y niños del barrio"

El Ayuntamiento de Madrid, la Asociación de Vecinos La Corrala, y Shôko Madrid celebran el 3 de enero el acto de entrega de juguetes de la nueva Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes de Lavapiés.

El Ayuntamiento de Madrid, la Asociación de Vecinos La Corrala, y Shôko Madrid celebran el 3 de enero el acto de entrega de juguetes de la nueva Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes de Lavapiés. / SALA SHÔKO

EP

Madrid

Colectivos sociales y entidades del barrio de Lavapiés han organizado una campaña solidaria para que ningún niño del barrio se quede sin juguetes por el día de Reyes Magos.

Según han indicado los organizadores en un comunicado, la entrega tendrá lugar este sábado, a las 12.00 horas, en la Plaza de Lavapiés, coincidiendo con la llegada de la comitiva real a la región para la recogida de las cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Vecinos La Corrala y Shôko Madrid, en colaboración del Ayuntamiento de Madrid, para repartir los juguetes recogidos en las últimas semanas entre las familias con menos recursos y el alumnado del colegio Antonio Moreno Rosales.

Esta campaña solidaria ha sido reconocida recientemente con un galardón de Noche Madrid por su emotividad, continuidad e implicación social en el barrio. En este sentido, cabe destacar que, desde el inicio de su colaboración con esta iniciativa, Shôko Madrid ha contribuido ya con cerca de un millar de juguetes.

