Este domingo empieza a notarse más frío y la sierra estará en aviso por nieve por la tarde

El frío empezará a dejarse notar este domingo en la Comunidad de Madrid, donde los termómetros comenzarán a descender, especialmente en el caso de las temperaturas máximas, y en el caso de la sierra desde la segunda mitad del día se activará el aviso amarillo por nieve, que al final de la jornada caerá a cualquier cota.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso amarillo se activará desde las 18.00 horas en el área de la sierra, e inicialmente la nieve caerá a partir de los 900 metros, dejando espesores de unos 5 centímetros, aunque al final del día podría nevar a cualquier altura de la sierra.

Ante el pronóstico de nieve y heladas, el 112 recomienda a los conductores que si tiene previsto circular consulten la previsión del tiempo y el estado de las carreteras, llevar el depósito de combustible lleno, cadenas o neumáticos de invierno, la batería del móvil cargada, ropa de abrigo y algo de alimento.

En el resto de la región el domingo amanecerá con cielos nubosos o cubiertos, y habrá brumas y probables nieblas en la sierra. Las precipitaciones, que se darán en la segunda mitad del día, comenzará de sur a norte de la región.

Respecto a las temperaturas, bajarán en general, y las mínimas se darán al final de la jornada. Habrá heladas débiles en la sierra y soplará viento flojo del nordeste.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: