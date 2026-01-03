En Directo
ESCALADA DE TENSIÓN
Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro y venezolanos se concentran ante la Embajada de Madrid
La capital de Venezuela, Caracas, ha registrado varias detonaciones y explosiones esta madrugada de sábado en medio de las tensiones con los Estados Unidos, que ya realizó un ataque contra un muelle portuario donde presuntamente se almacenaban drogas antes de terminar el año
Estados Unidos ha bombardeado esta madrugada varias zonas civiles y militares de Venezuela, y ha capturado al presidente Nicolás Maduro, según ha afirmado Donald Trump, que ha calificado la operación de "exitosa" y ha asegurado que será juzgado en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que Maduro está "bajo arresto" y ha añadido que no habrá más ataques, mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dice desconocer el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exige una prueba de vida. En España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha celebrado la "caída del régimen" y la ha definido como "una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", al considerar que devolverá la "democracia" a Venezuela "de la mano de María Corina Machado".
El Gobierno llama a la desescalada en Venezuela, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional.
"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. "Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el mismo, se ha trasladado que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" en Venezuela, al tiempo que se ha recordado que el Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reivindicó que ganó su candidato Edmundo González y al que algunos gobiernos, aunque no el español, consideran "presidente electo".
La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país
La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado, ha mantenido este sábado un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación que vive el país tras los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira.
En concreto, son hechos que Venezuela denuncia como una violación del derecho internacional y de su soberanía nacional, según se desprende de un mensaje en 'X' publicado por la embajada.
En este contexto, el también portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar ha acudido a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela "a condenar la ilegal agresión de Estados Unidos". "España y la Unión Europea deben manifestarse de inmediato en contra de este ataque a la soberanía de Venezuela", ha añadido Santiago en su perfil de 'X'.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la UE y los países de la región.
Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela
La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha trasladado este sábado su rechazo a la "agresión militar" de Estados Unidos sobre Venezuela, y ha lanzado un mensaje de "solidaridad" con la población de la nación sudamericana.
"Nada justifica la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra solidaridad con su pueblo y nuestro rechazo rotundo a las acciones del Gobierno de Trump", ha manifestado.
En una publicación en su perfil de la red social 'X', Bergerot se ha puesto del lado de la "legislación internacional" y del "derecho de los venezolanos a vivir en paz".
Este mensaje se produce poco después de que Estados Unidos haya lanzado una serie de ataques sobre Venezuela, pero antes de que el presidente estadounidense anunciara la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
Miedo, euforia contenida y llamadas contrarreloj: la madrugada de Venezuela se vive en vela desde Madrid
En Madrid, los testimonios coinciden en una misma escena: madrugada en vela, pantallas encendidas, WhatsApp echando humo y llamadas a Caracas, Maracaibo y otras ciudades para saber si los suyos estaban a salvo. Muchos describen el primer impulso como una mezcla de sobresalto y método: antes de creer, "corroborar", contrastar fuentes y separar vídeos reales de ruido y desinformación. En las conversaciones con familiares se repiten los miedos más inmediatos —explosiones, despliegue militar, posibles cortes de luz, escasez— y también gestos conocidos como las "compras nerviosas" en comercios 24 horas.
Pero junto al miedo aparece una emoción inesperada: alivio, incredulidad y una esperanza prudente. Algunos pasaron del temblor a la celebración contenida al conocer la posible captura de Maduro; otros, aunque incrédulos, ponen el foco en lo que venga después, temiendo represalias o un cierre todavía mayor del país. Entre quienes sueñan con volver y quienes miran el futuro con cautela, todos comparten la misma pregunta que queda flotando al colgar el teléfono: qué está pasando… y, sobre todo, qué viene ahora.
Almeida: "Madrid está con Venezuela y con la libertad"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "Madrid está con Venezuela y con la libertad" y ha subrayado que "hoy se abre una oportunidad histórica para que el pueblo venezolano recupere la democracia y el Estado de Derecho". En un mensaje publicado en redes sociales, Almeida ha trasladado "todo" su apoyo a María Corina Machado y al "presidente electo" Edmundo González.
El Gobierno sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.
En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en "permanente" contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. "Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país", ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.
También ha detallado que el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, en el marco de la operación militar ejecutada esta madrugada por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que ha ido acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.
Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro y "la vuelta de la democracia" a Venezuela con María Corina Machado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha catalogado la "caída del régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", pues devolverá la "democracia" al país sudamericano de la mano de María Corina Machado.
"Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos", ha manifestado Ayuso en su perfil en la red social 'X', donde ha celebrado "la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado".
Estas declaraciones de la presidenta autonómica se producen horas después de que Estados Unidos llevara a cabo una serie de ataques sobre territorio venezolano que han culminado con la captura de Maduro, según lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social.
