Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro y venezolanos se concentran ante la Embajada de Madrid

El Gobierno llama a la desescalada en Venezuela, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional.

"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. "Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el mismo, se ha trasladado que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" en Venezuela, al tiempo que se ha recordado que el Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reivindicó que ganó su candidato Edmundo González y al que algunos gobiernos, aunque no el español, consideran "presidente electo".