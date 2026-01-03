Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESCALADA DE TENSIÓN

Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro y venezolanos se concentran ante la Embajada de Madrid

La capital de Venezuela, Caracas, ha registrado varias detonaciones y explosiones esta madrugada de sábado en medio de las tensiones con los Estados Unidos, que ya realizó un ataque contra un muelle portuario donde presuntamente se almacenaban drogas antes de terminar el año

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la bandera de Venezuela durante una nueva protesta contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en 2024, en Madrid.

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la bandera de Venezuela durante una nueva protesta contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en 2024, en Madrid. / Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Estados Unidos ha bombardeado esta madrugada varias zonas civiles y militares de Venezuela, y ha capturado al presidente Nicolás Maduro, según ha afirmado Donald Trump, que ha calificado la operación de "exitosa" y ha asegurado que será juzgado en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que Maduro está "bajo arresto" y ha añadido que no habrá más ataques, mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dice desconocer el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exige una prueba de vida. En España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha celebrado la "caída del régimen" y la ha definido como "una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", al considerar que devolverá la "democracia" a Venezuela "de la mano de María Corina Machado".

Actualizar

