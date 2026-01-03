ESCALADA DE TENSIÓN
Arganda del Rey iluminará esta noche la fachada del Ayuntamiento con los colores de la bandera de Venezuela
El gobierno local considera que se trata de un "acontecimiento histórico" para la comunidad venezolana del municipio
Europa Press
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha anunciado que esta noche iluminará la fachada principal del Consistorio con los colores de la bandera de Venezuela como señal de "agradecimiento por la caída del régimen dictatorial" del presidente Nicolás Maduro, cuya captura por parte de Estados Unidos ha sido comunicada este sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha explicado en sus redes sociales que el municipio quiere celebrar el fin de "una dictadura que tanto horror y sufrimiento ha provocado", en referencia al Gobierno de Maduro.
El gobierno local considera que se trata de un "acontecimiento histórico" para la comunidad venezolana del municipio. Según el Ayuntamiento, los venezolanos son la segunda nacionalidad extranjera con mayor presencia en Arganda del Rey, con más de 1.000 residentes.
La decisión municipal se conoce después de que Trump informara de una operación desarrollada de madrugada en territorio venezolano que, según su versión, culminó con la captura de Maduro. Por su parte, la Fiscalía de Estados Unidos ha señalado que el dirigente venezolano será juzgado por narcoterrorismo y posesión de armas.
