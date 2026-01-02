Tres heridos graves por apuñalamiento en Parla y Villaverde en la noche de este jueves

Tres hombres han resultado heridos de gravedad por apuñalamientos registrados en la noche de este jueves en los municipios madrileños de Parla y en el distrito de Villaverde, en la capital, en hechos que investiga la Policía Nacional.

El caso más grave ha ocurrido en Villaverde, donde un hombre de entre 35 y 40 años ha sufrido varias heridas por arma blanca pasadas las 22.00 horas, a la altura del número 121 de la calle Moncada. Según ha informado Emergencias Madrid, una de las puñaladas penetró en el abdomen y la víctima llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de Samur-Protección Civil han logrado revertirla tras cerca de 30 minutos de maniobras de reanimación y, una vez estabilizado, el herido ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Una psicóloga de Samur atendió además a familiares del afectado.

Horas después, en Parla, dos hombres han sido evacuados al hospital en estado grave tras ser apuñalados. Uno de los ataques se ha producido en la calle Torrejón, donde el herido presentaba lesiones en la espalda y en un brazo. El segundo apuñalamiento ha tenido lugar en la calle Guadarrama, con heridas en el abdomen y la zona lumbar, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid. Ambas vías se encuentran a unos diez minutos a pie entre sí.

En estos dos sucesos ha prestado asistencia sanitaria el SUMMA 112 y ha intervenido la Policía Local de Parla, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los tres episodios para esclarecer las circunstancias y localizar a los responsables.