Trabajadores de Urgencias de La Paz convocan una huelga ante la escasez de medios

Trabajadores del Hospital Universitario La Paz han ratificado la convocatoria de una jornada de huelga para el miércoles 21 de enero con el objetivo de exigir un refuerzo inmediato de recursos humanos y materiales en el Servicio de Urgencias con el plan 'Ningún paciente en el pasillo'.

En una votación celebrada de forma telemática, profesionales de todas las categorías -facultativos, técnicos de enfermería, enfermeros, celadores y administrativos- han respaldado la medida con 157 votos a favor y 3 en contra.

El paro tendrá una duración de 24 horas y se extenderá desde las 08:00 horas del día 21 hasta la misma hora de la jornada siguiente.

El sindicato Trabajadores en Red asumirá la gestión de los trámites legales para formalizar la convocatoria ante la autoridad laboral.

La movilización cuenta además con el apoyo de la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid. Ambas entidades han hecho un llamamiento a la participación en una concentración en la plaza del hospital a las 12:00 horas de ese mismo miércoles.

La huelga busca la puesta en marcha del plan 'Ningún paciente en el pasillo', el establecimiento de límites seguros de aforo de las salas, la designación de espacios suplementarios ante picos de demanda y el establecimiento de ratios claras de profesionales por paciente.

Asimismo, los trabajadores reclaman la elaboración de un protocolo de "activación automática" que garantice la apertura de áreas y la contratación de personal en cuanto se superen los ratios de profesional por paciente.

Guillem del Barrio, representante del sindicato Trabajadores en Red, ha destacado la necesidad de una regulación fija que no dependa de la presión mediática. "Queremos que se implante un plan que hemos llamado 'Ningún paciente en el pasillo' con el que buscamos que esté regulado de forma automática que se abran nuevos espacios ya definidos, cuando se nos acaben las salas para los pacientes", ha explicado.

Del Barrio ha incidido en que la falta de espacio físico es tan crítica como la de personal. "Si en mi sala hay 35 pacientes para 30 camas, queremos que se abra otra sala. Esto es lo que perseguimos para dar una atención digna. En los últimos años, hemos visto que solo se habilitan espacios si salimos en la televisión. Queremos que quede establecido para siempre que, si no cabemos, ya esté previsto", ha señalado el portavoz. "A veces, contratan personal, pero físicamente no cabemos. Hay un problema de metros cuadrados. Tenemos a gente muy enferma en un pasillo", ha añadido el representante sindical.