El tiempo en Madrid este sábado: nubes, posibles lluvias débiles y mínimas al alza

La Comunidad de Madrid afronta este sábado con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias débiles y un ligero repunte de las temperaturas mínimas, que se situarán por encima de los 5 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con el pronóstico para este 3 de enero, la jornada estará marcada por nubosidad abundante en toda la región, con brumas y nieblas dispersas por la tarde, especialmente en las zonas altas de la Sierra de Madrid, donde también es más probable que se registren precipitaciones débiles.

En cuanto a las temperaturas, las máximas apenas experimentarán cambios, mientras que las mínimas subirán ligeramente respecto a días anteriores, dejando atrás los valores más fríos de la semana. En general, los termómetros no bajarán de los 5 ºC en la mayor parte del territorio madrileño.

El viento será flojo y de dirección variable, con predominio del nordeste durante las primeras y últimas horas del día.

Previsión del tiempo en municipios de la Comunidad de Madrid

Madrid capital : 7 ºC de mínima y 11 ºC de máxima

: 7 ºC de mínima y 11 ºC de máxima Alcalá de Henares: 6 ºC / 12 ºC

Aranjuez : 7 ºC / 12 ºC

: 7 ºC / 12 ºC Getafe: 7 ºC / 11 ºC

Collado Villalba: 6 ºC / 12 ºC

Navalcarnero: 7 ºC / 11 ºC

Una jornada típicamente invernal en la región, con tiempo estable pero gris, ideal para consultar la previsión meteorológica antes de salir de casa.