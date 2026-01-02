Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Madrid este sábado: nubes, posibles lluvias débiles y mínimas al alza

Las mínimas aumentan respecto a días anteriores y se mantendrán por encima de los 5 ºC, lo que supone un alivio del frío nocturno

Fuertes rachas de viento y lluvia en Madrid

Fuertes rachas de viento y lluvia en Madrid / DAVID CASTRO / EPC

La Comunidad de Madrid afronta este sábado con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias débiles y un ligero repunte de las temperaturas mínimas, que se situarán por encima de los 5 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con el pronóstico para este 3 de enero, la jornada estará marcada por nubosidad abundante en toda la región, con brumas y nieblas dispersas por la tarde, especialmente en las zonas altas de la Sierra de Madrid, donde también es más probable que se registren precipitaciones débiles.

En cuanto a las temperaturas, las máximas apenas experimentarán cambios, mientras que las mínimas subirán ligeramente respecto a días anteriores, dejando atrás los valores más fríos de la semana. En general, los termómetros no bajarán de los 5 ºC en la mayor parte del territorio madrileño.

El viento será flojo y de dirección variable, con predominio del nordeste durante las primeras y últimas horas del día.

Previsión del tiempo en municipios de la Comunidad de Madrid

Una jornada típicamente invernal en la región, con tiempo estable pero gris, ideal para consultar la previsión meteorológica antes de salir de casa.

