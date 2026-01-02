Lluvia de turistas internacionales este noviembre en Madrid: las llegadas aumentan un 0,7% y dejan más de 1.300 millones de gasto

Madrid sigue estando de moda. Los visitantes extranjeros perciben la región como una de las más interesantes para hacer turismo, rompiendo récords mes a mes. En el pasado noviembre, la Comunidad recibió un total de 723.474 turistas internacionales, lo que supone un aumento del 0,72% respecto al mismo mes del año anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas extranjeros asciende hasta los 1.385,85 millones de euros, un 14,6% más que en noviembre de 2024, lo que también se convierte en el mejor dato de la región en dicho mes de la serie histórica.

Así, de media, cada turista que visitó la comunidad gastó 295 euros al día, una pequeña reducción del 1,5% menos que el mismo mes del año anterior, y permaneció casi 6 días y medio en la Comunidad de Madrid. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.916 euros, un 13,75% más que en noviembre del año anterior.

En lo que va de año hasta noviembre, 8.458.950 turistas han visitado Madrid (un 2,87% que el dato de 2024, lo que apunta a un nuevo récord anual) y han dejado un gasto en la región de casi 16.600 millones de euros (un 10,88% más).

Datos nacionales

A nivel nacional, España recibió 91,5 millones de turistas internacionales en los once primeros meses del año lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior, la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). En noviembre 5,8 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de un millón de turistas y un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. De Francia llegaron 695.770 turistas (un 7,4% menos) y de Alemania 667.931 turistas (un 2,7% más). Los principales países emisores en los once primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).

El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1% mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. El alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y una disminución anual del 1,3%. El número de visitantes se incrementó un 1,6% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 10,4% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches). Más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.

Canarias, a la cabeza este mes por su buen clima

Por comunidades, Canarias fue el primer destino principal de los turistas en noviembre gracias a su buen clima, con el 25,3% del total, seguida por Cataluña (22,0%). Por su parte, a Comunidad de Madrid registró el mayor crecimiento con un 14,6% más de gasto y un peso del 17,1% sobre el total nacional.

En el acumulado de los once primeros meses del año 2025, las comunidades que más turistas recibieron han sido Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Islas Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).