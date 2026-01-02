Rayo-Getafe: un derbi madrileño de estilos opuestos para iniciar el año

El Rayo y el Getafe inician el 2026 con un derbi madrileño en el Estadio de Vallecas con el que pretenden frenar sus respectivas malas rachas y que además supondrá un duelo de estilos opuestos debido al fútbol tan diferente que profesan Íñigo Pérez y José Bordalás, dos de los técnicos españoles con un sello más reconocible.

El conjunto vallecano, que comienza el año con la tremenda ilusión que le supone estar en octavos de la Liga Conferencia, regresa a la Liga con una realidad bien diferente ya que encadena siete jornadas sin ganar y solo ha sumado cuatro de los últimos veintiún puntos en juego, situándose tres puntos por encima del descenso.

El principal lastre está siendo la falta de gol que atesora con solo un tanto en este tramo de partidos, algo que preocupa bastante a su técnico, Iñigo Pérez, que busca fórmulas para que el acierto sea mayor contando la cantidad de ocasiones que genera en cada partido.

Para este partido, Pérez recupera a uno de sus pilares, el lateral derecho rumano Andrei Ratiu, que estuvo sancionado la última jornada y se espera que vuelva a un once titular en el que seguirá sin estar el delantero centro brasileño Alemao, que sigue recuperándose de una lesión en el pubis.

Tampoco jugará, al menos de inicio, otro de los hombres clave en el equipo rayista, el mediapunta Jorge de Frutos, que se lesionó de un esguince en la rodilla derecha el pasado 15 de diciembre y, tras acortar plazos, está semana ya ha entrenado con el grupo. Su presencia en la convocatoria será duda hasta el último minuto.

De esta forma, toda la responsabilidad del gol parece que recaerá en Sergio Camello, cuya irregularidad está marcando la temporada y, hasta el momento, solo ha marcado tres goles en veinte partidos.

Otra baja significativa en el Rayo es la del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que está con su selección disputando la Copa de África. Su lugar en el once parece que lo ocupará Pedro Díaz, un jugador con gran disparo lejano, un arma que puede explotar el equipo madrileño, poco dado a ese recurso debido al juego vertical, combinativo y de presión alta que profesa con Iñigo Pérez.

Ese estilo es opuesto al de José Bordalás en el Getafe, más dado a la máxima intensidad sin balón, menor posesión del esférico y muy efectista en jugadas a balón parado, rechaces y poderío defensivo. Esas armas le han dado siempre resultado al técnico azulón, que en su última comparecencia de prensa alertó del poco fondo de armario de su vestuario para este segundo tramo de temporada.

La baja conocida esta semana de su delantero principal, Borja Mayoral, operado de su rodilla derecha, es un problema para el Getafe. El atacante estará, como poco, dos meses ausente, y en la plantilla no hay un sustituto claro ya que no hay un jugador de sus características. De esta forma Adrián Liso, Sancris o Juanmi tendrán que dar un paso adelante y aprovechar las oportunidades cuando las tengan.

Para el Getafe este partido también es vital porque ve el descenso a cinco puntos y encadena una racha de tres derrotas consecutivas ante Villarreal, Espanyol y Betis, tres partidos en los que además ha encajado siete goles y no ha marcado ningún tanto.

Como objetivo personal, Bordalás espera saldar la deuda que tiene contra el Rayo desde febrero de 2019, fecha de la última victoria contra el equipo franjirrojo. Desde entonces, dos empates como técnico del Valencia y otros dos empates y dos derrotas al frente del Getafe.