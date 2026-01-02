Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes

Es el epicentro de los museos en España. Madrid no para de aumentar las cifras de visitantes a sus principales pinacotecas. 2025 consolida la buena trayectoria que éstas vienen cosechando desde hace años. Lidera la clasificación El Prado, aunque las cifras son positivas para la mayoría. El centro que dirige Miguel Falomir ha marcado récord con 3.513.430 personas, lo que se traduce en un 1,5% más que en 2024. No es el único que crece. La museomanía en Madrid está en auge.

Con un total de 3.533 horas de apertura, la media diaria de visitantes ha sido de 9.705, siendo el día de máxima afluencia el lunes 3 de mayo en el que El Prado recibió 17.484 curiosos. El perfil general sigue siendo joven (el 50% tiene entre 14 y 34 años) y altamente femenino (53%).

Fachada del palacio de Villahermosa, sede del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. / JESÚS HELLÍN

Le sigue el Reina Sofía con 1.601.732 entradas despachadas (+4,2%). "Es una alegría el crecimiento sistemático de públicos en las sedes centrales en un momento en que los palacios del Retiro continúan cerrados por trabajos en sus edificios. Estamos seguros de que este impulso continuará con la apertura de la nueva planta de colecciones en febrero y la reapertura del Palacio de Velázquez para el verano", ha señalado Manuel Segade, su director.

El Thyssen no se ha quedado atrás con 1.003.455 (+5,2%) visitas. De ellas, la mitad tiene procedencia nacional: un 38,5% de Madrid y un 12,7% del resto de España. Las exposiciones más populares fueron Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen y Proust y las artes. No obstante, el centro no supera la marca registrada en 2023: 1.012.660 entradas.

Una de las estancias del Museo Cerralbo. / TURISMO MADRID

La sorpresa de la temporada la ha protagonizado el Museo Arqueológico Nacional con una subida del 37,7%: 864.201 personas han paseado por sus estancias en el último año. "Tras el éxito de El Egipto de Eduard Toda, ha cerrado la temporada con una gran muestra que podrá visitarse en los primeros meses de 2026 y que trae a nuestro país piezas excepcionales del patrimonio mexicano: La mitad del mundo", subraya el Ministerio de Cultura.

El hito de las Colecciones Reales

Buen momento también para la Galería de las Colecciones Reales, que cierra 2025 con un 12,5% de visitantes más: 741.589. "Este continuo progreso consolida a este espacio expositivo, con sólo dos años y medio de vida, como lugar de referencia en la oferta cultural y turística de Madrid. Las muestras dedicadas a Victoria Eugenia y los Juguetes reales han sido clave para atraer a nuevos públicos: han recibido ya 47.830 interesados.

Dicha especialización juega a favor. El Museo Nacional de Antropología, que este año ha celebrado su 150 aniversario, por ejemplo, lo han visitado 87.679 personas, incrementando ligeramente su cifra de 2024 (+0,83%) y siendo su mejor registro en el último lustro.

Uno de los espacios que ha preparado la Galería de las Colecciones Reales para Victoria Eugenia. / CEDIDA

Se mantienen en registros similares a años anteriores con ligeras variaciones el Museo Nacional del Romanticismo (115.472), el Museo Cerralbo (109.747), el Museo del Traje (98.920), el Museo Nacional de Artes Decorativas (97.722) y el Museo de América (89.077).