CULTURA
El Museo Reina Sofía aumenta un 4,2% su número de visitantes en 2025
Doce exposiciones temporales refuerzan la oferta cultural del museo, con especial protagonismo de artistas como Maruja Mallo, Juan Uslé y Oliver Laxe
EFE
La sede principal del Museo Reina Sofía recibió en 2025 1.601.732 visitantes, un 4,2% más que en 2024, según ha indicado este viernes la pinacoteca, que ha recordado que las sedes del Parque de Retiro han permanecido cerradas todo el año por las obras de rehabilitación que se acometen.
"Es una alegría el crecimiento sistemático de públicos en las sedes centrales del Reina en un momento en que los palacios del Retiro continúan cerrados por trabajos en sus edificios. Estamos seguros de que este impulso continuará con la apertura de la nueva planta de colecciones en febrero y la reapertura del Palacio de Velázquez para el verano", ha señalado el director del museo, Manuel Segade.
Además, 66.276 personas participaron en las actividades que organizó el Reina Sofía y 38.784 usuarios visitaron la Biblioteca, lo que supone también un aumento con respecto al 2024, mientras que las actividades de educación se han incrementado cerca del 39%.
El Reina Sofía ha acogido doce exposiciones temporales, de las cuales ocho se han inaugurado a lo largo de 2025. Un programa expositivo que ha contado con grandes retrospectivas del arte contemporáneo español como 'Maruja Mallo. Máscara y compás', 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña', que muestra cuarenta años de trabajo o la última en inaugurarse, la instalación del 'Oliver Laxe. Bailad como si nadie os viera'.
