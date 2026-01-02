Madrid 112 pide extremar la precaución ante la llegada de nevadas y un fuerte descenso de las temperaturas

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha recomendado extremar la precaución ante la previsión de nevadas y la bajada acusada de las temperaturas en los próximos días, coincidiendo con los desplazamientos y eventos multitudinarios previstos por las fiestas de Reyes, como las cabalgatas. La advertencia se produce tras los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una comunicación remitida a los ayuntamientos de la región, Madrid 112 recuerda la necesidad de disponer de sal y aplicar medidas preventivas ante posibles heladas en calzadas y aceras, así como reforzar los dispositivos de seguridad durante los actos programados entre el 4 y el 6 de enero.

La borrasca Francis traerá frío intenso y nieve en cotas bajas

Según la Aemet, la interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire muy frío procedente del Ártico provocará un episodio invernal marcado por lluvias intensas, nevadas copiosas en cotas muy bajas y un descenso generalizado de las temperaturas. Este escenario afectará especialmente al norte y al interior peninsular, incluyendo zonas densamente pobladas y vías de comunicación clave.

La borrasca de alto impacto Francis, nombrada por los servicios meteorológicos de Portugal, se aproxima a la península, tal y como ha explicado este viernes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. El meteorólogo ha subrayado que “es muy recomendable consultar la predicción meteorológica y el estado de las carreteras antes de emprender un viaje”, especialmente durante los días centrales del puente de Reyes.

Previsión de nieve entre el sábado y la víspera de Reyes

De acuerdo con la previsión actual, el sábado por la noche podrían registrarse nevadas en cotas bajas del extremo norte, mientras que el domingo la nieve se extendería a zonas del norte y del centro peninsular. El lunes, víspera de la festividad de Reyes, las nevadas podrían afectar al entorno de la cordillera Cantábrica, amplias áreas del interior oriental y a la zona centro, donde se incluye la Comunidad de Madrid.

No obstante, la Aemet advierte de que existe aún un alto grado de incertidumbre sobre las zonas en las que las nevadas serán más intensas. “Será un episodio de nieve en cotas bajas que afectará a áreas con mucha población y a importantes vías de comunicación”, ha señalado Del Campo.

Medidas preventivas y seguridad en las cabalgatas

Desde la Comunidad de Madrid se ha instado a los municipios a aplicar las medidas contempladas en el Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales, entre ellas el acopio de sal, la difusión de recomendaciones a la ciudadanía mediante bandos municipales y la elaboración de planes de actuación específicos en aquellos ayuntamientos que aún no los tengan.

Las autoridades también han insistido en la necesidad de reforzar la seguridad durante las cabalgatas de Reyes, con especial atención a los menores. Se recomienda elegir ubicaciones seguras, evitar zonas con aglomeraciones y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad.

Aviso por una semana de frío intenso

La Aemet ha advertido además de que la semana del 5 al 11 de enero estará marcada por temperaturas muy bajas, un mensaje que la agencia meteorológica ha difundido este jueves a través de la red social X. Ante este escenario, Madrid 112 mantiene la recomendación de limitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en carretera.