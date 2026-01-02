Un incendio en una vivienda obliga a evacuar a once personas en Leganés: cuatro traslados al hospital

Un incendio ocurrido en la noche de este jueves en una vivienda de Leganés ha provocado la evacucación de once personas, cuatro de las cuales han tenido que ser trasladadas al hospital en estado leve por inhalación de humo.

Las llamas han calcinado por completo una habitación en una vivienda del número 26 de la calle Doctor Martín Vegue del municipio madrileño, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid. El fuego comenzó en la tercera planta del edificio de cuatro alturas, con dos viviendas por planta.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron evacuar a las once personas que se encontraban en el inmueble en el momento del incendio. Al lugar de los hechos también se ha desplazado el SUMMA 112, que ha atendido a siete personas, entre las que dos hombres y dos mujeres han tenido que ser trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo, el cual habría inundado el hueco de la escalera al quedar abierta la puerta de la vivienda afectada.