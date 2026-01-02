SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Dos heridos de gravedad por agresión con arma blanca en Parla
Dos hombres han sido trasladados al hospital en estado de gravedad tras recibir sendas agresiones con arma blanca en el municipio madrileño de Parla, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.
Los ataques han ocurrido en la noche del jueves. El primero de ellos fue apuñalado en la calle Torrejón de la localidad, con heridas en la espalda y el brazo. El segundo fue atacado en la calle Guadarrama, a tan solo 10 minutos andando de la otra, con un resultado de heridas en el abdomen y la zona lumbar. Ambas víctimas fueron atendidas por el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112).
El suceso está siendo investigado por la Policía Nacional tras la inicial intervención de la Policía Local de Parla.
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- El hotel fantasma de Alpedrete se transforma: de esqueleto vandalizado a 29 viviendas 'premium
- Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber
- Madrid quiere ser la capital europea de la Nochevieja: 650.000 asistentes, 40 millones de facturación... y subiendo
- Ya está abierto el nuevo aparcamiento público de Alcalá de Henares: es gratuito y tiene 350 plazas
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochevieja y Año nuevo? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
- Madrid abre la puerta a construir más vivienda y a nuevas formas de convivir en el borrador de su nuevo plan urbanístico