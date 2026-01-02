Dos heridos de gravedad por agresión con arma blanca en Parla

Dos hombres han sido trasladados al hospital en estado de gravedad tras recibir sendas agresiones con arma blanca en el municipio madrileño de Parla, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

Los ataques han ocurrido en la noche del jueves. El primero de ellos fue apuñalado en la calle Torrejón de la localidad, con heridas en la espalda y el brazo. El segundo fue atacado en la calle Guadarrama, a tan solo 10 minutos andando de la otra, con un resultado de heridas en el abdomen y la zona lumbar. Ambas víctimas fueron atendidas por el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112).

El suceso está siendo investigado por la Policía Nacional tras la inicial intervención de la Policía Local de Parla.