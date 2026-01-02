Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rotondas en MadridIncendio CarabanchelMóstolesJusticia de MadridSubida de precios 2026Florentino PérezConciertos Bad Bunny
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

Detenida una mujer por arrojar a un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda

Agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida tras tener conocimiento del suceso

La Guardia Civil investiga el caso.

La Guardia Civil investiga el caso. / EP

EP

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves un bebé recién nacido a un contenedor,según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.

Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
  2. El hotel fantasma de Alpedrete se transforma: de esqueleto vandalizado a 29 viviendas 'premium
  3. Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber
  4. Madrid quiere ser la capital europea de la Nochevieja: 650.000 asistentes, 40 millones de facturación... y subiendo
  5. Ya está abierto el nuevo aparcamiento público de Alcalá de Henares: es gratuito y tiene 350 plazas
  6. La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
  7. ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochevieja y Año nuevo? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo...
  8. Madrid abre la puerta a construir más vivienda y a nuevas formas de convivir en el borrador de su nuevo plan urbanístico

Carmen, la primera bebé del año en Toledo, nació una hora y 13 minutos después de las campanadas

Carmen, la primera bebé del año en Toledo, nació una hora y 13 minutos después de las campanadas

Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a distribuir recetas falsas que operaba en Madrid

Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a distribuir recetas falsas que operaba en Madrid

La subida de precios convierte al ganado en la principal fuente de riqueza del sector primario de Alicante

La subida de precios convierte al ganado en la principal fuente de riqueza del sector primario de Alicante

La Guardia Civil envía agentes desde Madrid para controlar una 'rave' junto al embalse del Cenajo, en Albacete

La Guardia Civil envía agentes desde Madrid para controlar una 'rave' junto al embalse del Cenajo, en Albacete

Detenida una mujer por arrojar a un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda

Detenida una mujer por arrojar a un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda

Continúa en Albacete la fiesta ilegal que comenzó para la celebración de Año Nuevo