Descartada la motivación machista en el asesinato de la mujer arrojada por la ventana en Villaverde

La Policía Nacional ha descartado por el momento que el asesinato de una mujer de 26 años, fallecida tras precipitarse desde un piso 11 en el distrito madrileño de Villaverde, esté relacionado con un caso de violencia de género, según han informado fuentes de la investigación.

El suceso tuvo lugar sobre la una y cuarto de la madrugada del pasado 31 de diciembre, cuando varios vecinos alertaron de que una mujer se había caído desde una vivienda situada en la undécima planta del número 7 de la calle Santa Escolástica. La víctima, nacida en Perú y con nacionalidad española, murió en el acto como consecuencia de la caída.

En un principio se pensó que podía tratarse de un suicidio, pero las primeras averiguaciones de la Policía Científica enseguida apuntaron a una muerte violenta. Los técnicos hallaron huellas y marcas de las manos de la víctima en el alféizar de la ventana que indicaban que había tratado de evitar ser arrojada al vacío.

El Grupo V de la Policía Nacional asumió la investigación y, en la misma mañana del 31 de diciembre, detuvo al sospechoso, un hombre de origen nigeriano de 45 años, como presunto autor de un delito de homicidio.

El arrestado era compañero de piso de la víctima y no mantenían ninguna relación sentimental, lo que ha llevado a descartar por el momento que se trate de un asesinato machista, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.