Las 6 canciones que tienes que escuchar para arrancar 2026

Si al darle al play a este tema las primeras notas le recuerdan a un viejo tema discotequero, pura carne de Blanco y Negro Mix, le pasa lo que al que firma: que ya tiene una edad y que salió bastante en una época. Pero ahí acaban las similitudes, porque en las antípodas de aquella música expansiva y verbenera está esta composición. Una estructura clásica de jazz que gira una y otra vez sobre un mismo tema al que se van incorporando pequeñas variaciones y sonidos, mientras el vibrafonista Joel Ross da una lección de manejo de un instrumento que ya no se deja ver tan a menudo como nos gustaría.