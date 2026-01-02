LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar para arrancar 2026
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Hunch Of The Century', de Maika Makovski
Es una de las 18 canciones que Pedro Sánchez ha destacado en su playlist anual. Y, ojo, cuidadito, su elección está más que justificada. A Maika Makovski hay que celebrarla siempre. De origen macedonio e inspiración balear, ha irrigado sus canciones con experiencias de los lugares en los que ha echado raíces. Es adictiva, irreverente. En los ocho discos que ha editado jamás se ha repetido. Y, en Búnker rococó, el último, además, ha dejado patente por qué es un valor al alza: ama lo que hace.
'The Mirror', de Virginia Maestro
Es un gusto reencontrarse con Virginia Maestro. Alejada de las masas tras editar su luminoso Blue Bird, la cantautora de Sevilla ha seguido curtiéndose bajo el manto de las salas. En ellas ha ido perfilando un sonido que hoy, en The Mirror, tan delineado, tan perfecto, ha encontrado su punto culmen. Es un tema para degustar poco a poco, a sorbitos. No está pensado para radiofórmulas, se nota. Ella siempre ha funcionado mejor a distancias cortas. De nuevo ha vuelto a ratificarlo.
'Escocia', de Vangoura
Si algo han conseguido Miguel e Ignacio es llevar el pop joven nacional a lo más alto: con su estilo desprejuiciado, un poco afilado, nada pretencioso, han conquistado a una generación Z que se ha visto reflejada en sus letras. Recuerdan a Besmaya y Ganges, pero con la dosis justo de rebeldía que les vuelve únicos. Puede que, en el futuro, quién sabe, se vuelvan multitudinarios. Vangoura es carne de festival, de cabeza de cartel. El 2026 dictará sentencia. Al tiempo.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Everytime You Leave', de Discovery Zone & John Moods
Atmósferas casi lynchianas y pop cibernético con corazón podría ser la fórmula con la que denominar lo que hace JJ Weihl, neoyorquina instalada en Berlín que con su proyecto Discovery Zone, y con la ayuda de cómplices como John Moods, hace lo que se entiende por su nombre artístico: lanzarse a descubrir nuevos territorios sonoros de los que emergen pequeñas joyas discretas como esta.
'Daydreams', de Club 8
Hubo una época en que Suecia era la fábrica del mejor pop cristalino y canónico que se hacía en el planeta, y no hablamos de ABBA (que también). De aquella generación, muy activa en los últimos noventa y primeros dosmiles, salieron estupendos artesanos de la canción como este dúo formado por Karolina Komstedt y Johan Angergård, quienes después de un tiempo parados llevan un par de años regalándonos nuevos trabajos que hacen que parezca que el tiempo no hubiera pasado por ellos, pero tampoco por nosotros.
'Wisdom Is Eternal (For Barry Harris)', de Joel Ross
Si al darle al play a este tema las primeras notas le recuerdan a un viejo tema discotequero, pura carne de Blanco y Negro Mix, le pasa lo que al que firma: que ya tiene una edad y que salió bastante en una época. Pero ahí acaban las similitudes, porque en las antípodas de aquella música expansiva y verbenera está esta composición. Una estructura clásica de jazz que gira una y otra vez sobre un mismo tema al que se van incorporando pequeñas variaciones y sonidos, mientras el vibrafonista Joel Ross da una lección de manejo de un instrumento que ya no se deja ver tan a menudo como nos gustaría.
