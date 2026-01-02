Los Reyes Magos ya están preparados para la cabalgata en Madrid con su 'saber compartido' y muchos caramelos

Más de 2.000 personas, doce carrozas y miles de caramelos esperan su turno. La esperada cabalgata de los Reyes Magos llegará el próximo lunes, 5 de enero, para recorrer las calles del centro de Madrid. Este año, bajo el lema 'El saber compartido', se pretende reivindicar el conocimiento, la curiosidad y la sabiduría como herencia colectiva. Melchor, Gaspar y Baltasar ya están preparados para repartir ilusión como tres hombres sabios que invitan a mirar el mundo con asombro.

Esta magia ha comenzado a sentirse este viernes en la Biblioteca del Senado, donde se ha presentado el desfile que dará comienzo a partir de las 18:00 horas del lunes, si el tiempo lo permite. En la cabalgata participarán un total de 2.000 personas, con siete compañías nacionales y tres internacionales, que buscarán llenar de música, luz y referencias literarias y científicas las ciudad de Madrid. No faltarán los caramelos (la mayoría, eso sí, sin azúcar): hasta 1.200 kilos de dulces están preparados para repartir a los niños y no tan niños que se acerquen a verla.

El recorrido se abrirá con una luminosa estrella de Oriente, rodeada de constelaciones y ángeles custodios, marcando el inicio de la noche más mágica del año. La literatura cobrará un protagonismo especial con una comitiva que transformará la calle en una biblioteca andante, poblada por don Quijote, personajes inspirados en los mundos de Julio Verne y héroes literarios universales, acompañados por la música de la Swing Engine Marching Band.

En la plaza de Cibeles, antes de la llegada de las carrozas reales, se podrá disfrutar de espectáculos de circo, danza y magia, con la participación del Teatro Circo Price, una coreografía dirigida por Nuria Castejón y un número creado en exclusiva por el mago Jorge Blass. La cabalgata culminará en dicha plaza, donde Sus Majestades pronunciarán su discurso poco antes de las 21:00 horas para, finalmente, cerrar el evento con un espectáculo piromusical.

Los mensajes de los emisarios reales

La biblioteca del Senado, un espacio neogótico que guarda más de 340.000 volúmenes, ha sido el enclave elegido por el Ayuntamiento de Madrid para presentar la cabalgata. Ahí, los emisarios reales han adelantado el espíritu del evento.

La de Melchor ha evocado al rey como un hombre de ciencia guiado por las constelaciones y ha recordado que "esa estrella continúa brillando para recordarnos que solo empezamos a aprender cuando miramos con curiosidad".

El emisario de Gaspar ha destacado la relación histórica entre conocimiento y Senado, recordando que la palabra proviene del latín y significa "consejo de hombres sabios". "Rendimos homenaje a todas las personas que nos enseñaron a contar, medir e imaginar; gracias a ellas, el mundo es un lugar más grande", ha afirmado.

Por su parte, el emisario de Baltasar ha reivindicado la lectura como refugio y compañía: "Leer es tener a alguien que te susurra al oído y te dice que no estás solo". También ha recalcado que el saber "no ocupa lugar, no tiene tiempo y no se gasta, sino que se multiplica cuando se comparte", y ha definido al libro como "el lugar donde duermen las palabras, que solo cuando leemos las despertamos".

Con una sonrisa, han animado a los jóvenes a acudir a la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero, que llenará de nuevo las calles de Madrid de ilusión y alegría.