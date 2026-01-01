Nuevo ataque vandálico contra la sede del PSOE de Leganés con pintadas fascistas

La sede del PSOE de Leganés volvió a ser objeto de un acto vandálico durante la noche de Fin de Año, cuando aparecieron pintadas con símbolos fascistas e insultos en su fachada.

Según ha informado la formación socialista en un comunicado difundido este jueves, se trata del segundo ataque registrado en apenas seis meses contra un espacio que, recuerdan, simboliza la convivencia democrática, la participación ciudadana y la libertad política en la ciudad. El anterior incidente tuvo lugar el pasado 3 de julio de 2025.

Desde el PSOE de Leganés advierten de que estos hechos no pueden considerarse aislados y alertan de un clima de intolerancia y violencia que, a su juicio, es promovido por sectores que desprecian la democracia y los valores constitucionales.

El secretario general de la agrupación local, Miguel Recuenco, ha condenado de manera tajante lo ocurrido y ha señalado que atacar la sede de cualquier partido democrático supone un atentado contra la libertad política y la convivencia colectiva. En este sentido, ha descrito las pintadas como una muestra de “odio organizado” destinada a intimidar y silenciar a la militancia.

Recuenco ha incidido en la gravedad de la reincidencia y ha asegurado que el partido no va a normalizar ni tolerar la violencia política. “El fascismo y el odio no tienen cabida en Leganés ni en una sociedad democrática”, ha afirmado, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del PSOE local con la ciudadanía frente a quienes pretenden imponer el miedo.

La formación socialista ya ha trasladado los hechos a las autoridades para que sean investigados y no queden impunes, y ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de vecinos y entidades locales tras conocerse el ataque.