PRIMER BEBÉ DEL AÑO
El primer madrileño de 2026 se llama Santiago y nace en el Hospital Infanta Leonor
La madre del joven ha dado a luz a las 1:10 de este 1 de enero
Le ha dado la Nochevieja a su madre, pero por una buena noticia. Una hora y 10 minutos de las campanadas ha tardado en salir el primer bebé de 2026 en la Comunidad de Madrid. Se llama Santiago y ha visto la luz en el Hospital Infanta Leonor, conviriéndose así en el primer nuevo madrileño del año.
El pequeño ha nacido con 3,180 kilos, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad, una hora y diez minutos después de las campanadas. Desde el hospital, que se encuentra en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, asegura que tanto Santiago como su madre se encuentran en buen estado de salud.
El joven Santiago toma el relevo de Lucía, que en 2025 se adelantó a todos los demás bebés para nacer a las 00:00 horas en punto en Torrejón de Ardoz. El año anterior, Érik y Rubén compartieron el honor de ser los primeros bebés de 2024, al ver la luz a las 00:14 en los hospitales de La Paz y Fuenlabrada respectivamente.
