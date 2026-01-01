Madrid da la bienvenida a 2026 con más accidentes de tráfico e incendios, pero menos agresiones

Emergencias nunca para y menos en fechas señaladas como el Año Nuevo. El 112 de la Comunidad de Madrid ha dado la bienvenida a 2026 atendiendo más de 3.000 llamadas, con 43 accidentes de tráfico y 108 incendios notificados. Por el lado positivo, se reducen las agresiones y las intoxicaciones etílicas.

En concreto, entre la medianoche y las 9:00 horas de la mañana, Emergencias ha recibido un total de 3.074 llamadas, un 7% más que el año anterior. Entre el aumento de incidencias notificadas más destacado están los accidentes de tráfico, que han aumentado un 10%, y los incendios, que crecen hasta un 20%.

"No hay una Nochevieja tranquila y este año tampoco ha sido así", ha señalado David García Novis, portavoz de Emergencias 112 en la Comunidad de Madrid en un vídeo en redes sociales.

Por la parte positiva, el número de agresiones notificadas se ha reducido un 9%, hasta las 174, mientras las intoxicaciones etílicas se quedan en 137, un 4% que en la bienvenida de 2025.