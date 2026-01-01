Madrid da la bienvenida a 2026 con unos 15.000 ciudadanos celebrando las Campanadas en la Puerta del Sol

La Puerta del Sol volvió a latir con fuerza en la última noche del año. Tras años marcados por la pandemia y las obras de remodelación, miles de ciudadanos recuperaron el ritual colectivo de las Campanadas, convirtiendo el kilómetro cero en el gran escenario popular de la Nochevieja española. Con un aforo controlado de unas 15.000 personas, Madrid volvió a despedir el año al ritmo del reloj más famoso del país, en una celebración multitudinaria, segura y cargada de simbolismo.

Familias, grupos de amigos y visitantes nacionales e internacionales se congregaron desde primera hora de la tarde para ocupar la plaza, ataviados con gorros, cotillón y bolsas de uvas, en una imagen que devolvió a Sol su papel como corazón emocional de la Nochevieja. El sonido de las doce campanadas volvió a fundirse con abrazos, brindis y mensajes de esperanza para un 2026 que arrancó con un ambiente festivo y cívico.

Seguridad reforzada y dispositivo especial en el centro de Madrid

El regreso de los aforos masivos estuvo acompañado de un amplio dispositivo de seguridad y coordinación entre Policía Nacional, Policía Municipal, servicios de emergencia y Protección Civil. La plaza fue desalojada y limpiada horas antes del evento, para permitir una entrada escalonada y controlada a través de filtros policiales en las calles adyacentes.

El acceso a la estación de Metro de Sol permaneció operativo únicamente para tránsito, sin permitir entradas ni salidas en los momentos de máxima afluencia. Drones, unidades caninas y un centro de coordinación operativa garantizaron que la celebración transcurriera sin incidentes reseñables.

El reloj de Sol, protagonista silencioso de la Nochevieja

Mientras la plaza se llenaba de expectación, el reloj de la Real Casa de Correos volvió a convertirse en el gran protagonista silencioso de la noche, marcando con puntualidad el tránsito simbólico hacia 2026 ante miles de personas congregadas en el centro de Madrid y millones de espectadores desde sus hogares.

La retransmisión televisiva

Las cadenas de televisión acompañaron el acontecimiento desde la Puerta del Sol y otros puntos del país, captando una plaza llena y diversa que volvió a ser el verdadero centro del relato.

Estopa apuesta por la alta sastrería en las Campanadas de RTVE con esmóquines de Félix Ramiro / RTVE / Europa Press

En Antena 3, Cristina Pedroche volvió a generar conversación con un vestuario construido a partir de piezas recicladas de años anteriores. En TVE, Chenoa apostó por la elegancia con un vestido blanco de Alejandro de Miguel, acompañada por Estopa, que lució esmoquines a medida de Félix Ramiro. Mediaset, por su parte, trasladó las Campanadas a Formigal con Sandra Barneda y Xuso Jones.

Cristina Pedroche transforma sus 12 años de Campanadas en un mensaje de solidaridad / CRISTINA PEDROCHE / Europa Press

Las autonómicas también tuvieron su espacio. En Telemadrid, Mónica Martínez despidió el año con un vestido joya rojo rubí de Rubén Hernández, un diseño de corte recto con escote Bardot y una maxi flor escultórica en la cintura, confeccionado de forma artesanal, mientras que el resto de cadenas regionales completaron la noche desde distintos escenarios del país.