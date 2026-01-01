Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS EN LA CAPITAL

Los bomberos rescatan a cuatro personas en un incendio en un piso en Villaverde, dos de ellas en estado grave

Una de las afectadas es una mujer de mediana edad que ha sido trasladada en estado "muy grave" al Hospital de La Paz por inhalación de humo

Imagen de archivo de un camión de Bomberos en Madrid.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos en Madrid. / Europa Press/ Diego Radamés

EP

Madrid

Los bomberos han rescatado esta madrugada a cuatro personas en un incendio en un piso en el distrito madrileño de Villaverde, en la calle Cobalto, y dos de ellas se encuentran en estado grave, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Una de las personas afectadas es una mujer de mediana edad que ha sido trasladada en estado "muy grave" al Hospital de La Paz por inhalación de humo, mientras que su pareja, un hombre de mediana edad, ha sido trasladado al Hospital de Getafe en estado grave.

Las otras dos personas afectadas son dos hermanos de entre 20 y 25 años que sufrieron una intoxicación leve por inhalación de humo y que, según relatan los servicios de emergencias, estaban pidiendo auxilio desde la ventana cuando llegaron los bomberos. De momento se desconocen las causas del incendio.

