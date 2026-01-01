La Comunidad de Madrid registró 4 de las 46 mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2025

Un total de 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025, la cifra más baja de la serie histórica que se empezó a elaborar en 2003. Como consecuencia de estos crímenes, 35 niños y niñas han quedado huérfanos, mientras que tres menores han sido víctimas mortales de la violencia machista. La Comunidad de Madrid ha llorado a cuatro de las 46 víctimas mujeres, casi el 9% del total, la misma cantidad que el año anterior. De esas cuatro víctimas, la mitad no había denunciado al agresor.

Los crímenes de la Comunidad de Madrid se han concentrado en cuatro municipios: Torrejón de Ardoz, Alpedrete, Madrid y Getafe. El 75% de los asesinatos ha ocurrido en municipios de más de 150.000 habitantes, también ha habido uno en un pueblo de menos de 15.000 personas.

De Torrejón de Ardoz a Getafe

María Ángeles, de 45 años, murió asesinada en Torrejón de Ardoz el 30 de noviembre a manos de su expareja, José Antonio G. A., de 44 años , tras haberle retirado una denuncia en 2022. Este aprovechó que tenía que devolverle el perro que ambos compartían tras su reciente separación. Tras asestarle varias cuchilladas con arma blanca precedidas de una fuerte discusión entre ambos, el hombre subió hasta la azotea del edificio, de cuatro alturas y saltó a la calle, cuando falleció tras la caída. La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".

Una mujer de 60 años murió después de recibir 50 puñaladas de su marido en la localidad madrileña de Alpedrete el 15 de noviembre. Tras apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó, a la vez que recuerdan que ya había presentado conductas autolíticas. El hijo de la pareja, que fue quien encontró a sus padres muertos. No había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Marta, una joven de 21 años, falleció el 17 de octubre a manos de su expareja , sobre el que pesaba una orden de alejamiento, en una casa donde tenía una habitación alquilada para cuidar a su hija de dos años en el distrito madrileño de Villaverde. El sospechoso, padre de la niña y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, aprovechó que la víctima se hallaba sola para entrar en la vivienda, asesinarla y escapar sin que nadie se diera cuenta. "El bebé estaba dormido junto al cuerpo cuando la encontró", cuenta Sara, vecina del bajo.

El 24 de junio, Marisa, de 62 años, se convirtió en la primera víctima machista de 2025 en la Comunidad de Madrid. " Auxilio, auxilio, que mi marido me mata" , eran los gritos desgarradores a las 7 de la mañana que quebraron aquel día la tranquilidad de un bloque residencial de Getafe. La víctima recibió nueve puñaladas en el pecho; el presunto homicida, según su hermano, tenía "depresión" y se había intentado suicidar tres veces, siendo salvado por su esposa en dos ocasiones. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

De Karilena a Bouchra, 46 vidas silenciadas

Karilena fue asesinada el 31 de enero por su pareja en Suma de Langreo (Asturias). Fue el primer crimen machista del año 2025 en España y desde entonces la violencia de género también ha arrasado las vidas de Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Yoanna, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia, María Pilar, María Victoria, Concepción, María Ángeles, Oriana, Rossmery, Jennifer, Sayuri, Natividad y Bouchra. Con ellas, son 1.341 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 en España.

En el año que acaba de terminar también dos niñas y un niño fueron víctimas mortales de la violencia de género: Nadia, de 5 años en Murcia; Eva Yasmín, de 13 en Bilbao; y Samuel, de 2 años en Valencia. Desde 2013, 65 menores de edad han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en contextos de violencia de género.

La cifra de 46 crímenes machistas es la más baja de la serie histórica que comenzó en 2003. Hasta la fecha, el número mínimo de asesinatos estaba en 49 mujeres víctimas mortales, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.

En 2025, 35 niños y niñas han quedado huérfanos por la violencia machista y con ellos se ha superado el umbral de medio millar de menores de edad que han perdido a sus madres por culpa de feminicidios, son 504 desde 2013.

En 10 de los 46 casos constaban denuncias previas por maltrato machista, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos, las mujeres contaban con medidas de protección en vigor que, sin embargo, resultaron insuficientes para protegerlas de los agresores.

Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año. De nuevo, las víctimas mortales por violencia de género extranjeras representan un porcentaje elevado, un 41,3 %, cuatro de cada diez. Fueron 19 de las 46, una sobrerrepresentación que evidencia que el estatus migratorio constituye un factor de riesgo para las víctimas. En el caso de los feminicidas, los números son los mismos, 27 eran españoles y 19 habían nacido en otro país.

De los 46 presuntos asesinos, cinco se suicidaron (el 10,9 %), por lo que no podrán ser juzgados por sus crímenes, mientras que otros nueve lo intentaron. El 63 % mató a su pareja y el 37 % a su expareja, pero en el 82,6 % de los casos la convivencia entre víctima y agresor se mantenía en el momento del asesinato.