Ayuso ofrece "todo el apoyo necesario" a los afectados por el incendio en la estación de esquí de Suiza

Isabel Díaz Ayuso ha mostrado sus condolencias a los afectados por el trágido accidente en la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza), en la que un incendio provocado por una explosión ha dejado decenas de fallecidos y centenares de heridos. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha ofrecido "todo el apoyo necesario" para las víctimas del accidente de este jueves 1 de enero.

En su cuenta de X, Ayuso se ha referido al incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad, situada en el cantón de Valais, en el sur del país.

Las autoridades cantonales han trasladado en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

Hasta el momento se han contabilizado un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido, según el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.