En 2026 se mantienen los descuentos del transporte en la Comunidad de Madrid, pero suben el taxi y el agua

La Comunidad de Madrid inaugura 2026 con una batería de medidas fiscales y ajustes tarifarios en los que destacan la rebaja fiscal para comercios históricos, nuevas deducciones para estudiantes y la prórroga de los descuentos en el transporte público, que contrastan con las subidas del agua y el sector del taxi.

Incentivos fiscales y apoyo al comercio

A partir de este 1 de enero, entra en vigor una bonificación del 95 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para comercios con más de cincuenta años de antigüedad.

Asimismo, se estrena una deducción en la matrícula para estudiantes de FP y Universidad que compatibilicen su formación con un empleo, especialmente los que parten de una situación económica más desfavorable.

Tarifas congeladas en el transporte público

Unos seis millones de usuarios se beneficiarán de la prórroga de los precios actuales en Metro, autobuses y Metro Ligero. Los menores de 14 años y los mayores de 65 podrán seguir moviéndose en transporte público de manera gratuita por la región. En concreto, se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico, y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14.

Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50 % en el Abono Joven, dirigido a personas de entre 15 y 25 años, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes. Los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40 %. Así el de la zona A conserva la tarifa de 32,70; el B1 continuará a 38,20; el B2 costará 43,20, y el B3, C1 y C2 seguirá por 49,20. El bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 mantendrá un precio reducido de 7,30 euros.

Ajuste en el sector del taxi

Las tarifas del taxi suben una media ponderada del 2,36 %, un incremento inferior al IPC de noviembre de 2025, situado en un 3 %. Aunque se mantienen los precios de inicio del servicio en las tarifas 1, 2, 3 y la fija del aeropuerto (Tarifa 4), el coste por kilómetro y hora se encarece ligeramente.

Como puntos clave, el precio de inicio de la Tarifa 7 (salida de estaciones e Ifema) sube de 7,50 a 8 euros, un importe que no se actualizaba desde 2019. Además, el suplemento para las noches del 24 y 31 de diciembre se eleva de 6,70 a 7 euros, tras más de quince años sin cambios. En las tarifas ordinarias (1 y 2), el precio kilométrico aumenta entre 50 y 10 céntimos.

Subida del agua

Finalmente, el recibo del agua experimentará un incremento. Las tarifas de Canal de Isabel II para abastecimiento, saneamiento y reutilización crecen un 3 % desde este jueves.