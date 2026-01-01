EL TIEMPO
El 2026 llega a Madrid con más más frío, heladas débiles y cielos nubosos
El año nuevo viene cargado de frío y nubes en la Comunidad de Madrid. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, primer día de 2026, indica que vienen heladas débiles generalizadas y mucho frío, con temperaturas mínimas bajando de los 0ºC, y cielos que irán llenándose de nubes a lo largo de la jornada hasta terminar el día de Año Nuevo cubiertos.
El día despierta con intervalos de nubes altas con alguna nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas dispersas. Con el paso de las horas, la nubosidad aumentará progresivamente y los cielos quedarán nubosos o completamente cubiertos al final de la jornada. Además, el viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este a partir del mediodía.
Respecto a las temperaturas, las mínimas bajarán ligeramente, y quedarán en valores negativos en gran parte de la región, mientras que el descenso será más notorio en el caso de las máximas, sobre todo en zonas bajas de la sierra y en el centro de la Comunidad. Habrá heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en zonas altas de la sierra, y soplarán vientos flojos variables.
Los termómetros oscilarán entre los -1ºC y los 8ºC en Madrid capital; los -2ºC y 9ºC en Alcalá de Henares; los -2ºC y los 9ºC en Aranjuez; los -1ºC y los 9ºC en Collado Villalba; los -1ºC y los 8ºC en Getafe y los -1ºC y los 8ºC en Navalcarnero.
