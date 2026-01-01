No todo es Bad Bunny: los 100 conciertos que dejarán Madrid sin respiración en 2026

Es probable que, ojo, si juntamos todos los conciertos que habrá en Madrid en 2026, haya uno por día hasta el 31 de diciembre. Y, claro, a veces, es difícil seguir el ritmo cuando Bad Bunny (30 de mayo) ha copado ya 10 fechas en el Riyadh Air Metropolitano. No será el único que tomará el estadio del Atlético de Madrid: El último de la fila (25 de mayo), Alejandro Sanz (20 de junio), Rels B (4 de julio) y The Weeknd (28 de agosto) harán también lo propio. Sin embargo, hay vida, mucha, mucha, más allá del recinto que ha arrebatado las grandes giras al Santiago Bernabéu. Este será el año de Rosalía (30 de marzo), Laura Pausini (6 de abril), Pablo Alborán (21 de mayo), La Oreja de Van Gogh (28 de mayo), Evanescence (2 de octubre) y Europe (10 de octubre), entre otros. La oferta es enorme.

El Movistar Arena será uno de los grandes epicentros. Por él pasarán nombres clave de la escena patria: Valeria Castro (9 de enero), León Benavente (10 de enero), Luz Casal (17 de enero), Sen Senra (20 de enero), Nathy Pelusso (17 de febrero), Judeline (22 de febrero), Viva Suecia (7 de marzo), Bad Gyal (11 de abril), Fito y Fitipaldis (8 de mayo), Leiva (8 de septiembre), Antonio Orozco (19 de septiembre), Iván Ferreiro (20 de septiembre), Guitarricadelafuente (2 de octubre), La Plazuela (2 de noviembre), Víctor Manuel (29 de noviembre), Jeanette (14 de diciembre), Raphael (19 de diciembre), Melendi (22 de diciembre) y Amaral (28 de diciembre). Mención especial para Aitana (11, 12, 14 y 15 de septiembre) y Dani Fernández (9, 16, 17 y 23 de octubre) y Aitana , que llenarán el recinto respectivamente en cuatro ocasiones.

Luz Casal, en el Riofest de 2019. / EUROPA PRESS

También habrá espacio en el Movistar Arena para los artistas internacionales que recalen en la capital. Destacan el argentino Milo J (15 de enero), el estadounidense Eladio Carrión (22 de enero), el venezolano Danny Ocean (4 de febrero), el colombiano Juanes (1 de marzo), la australiana Tash Sultana (11 de marzo), el británico Louis Tomlinson (13 de abril), el italiano Eros Ramazzotti (4 de mayo), el puertorriqueño Chayanne (12 de julio) y el uruguayo Jorge Drexler (26 de septiembre), entre otros. Es tal el fervor que han despertado algunos que, tras volar las entradas en cuestión de minutos, vaya, ya han confirmado varias fechas. Y puede que no sean las últimas. El espacio cerró 2025 como el segundo mejor recinto del mundo por actividad sólo por detrás del japonés Yokohama Arena: 158 conciertos le avalan.

Zahara, en el Warm Up de 2022. / JUAN CARLOS CAVAL

El Palacio de Vistalegre no se queda atrás. Y, aunque su programación no sea tan ambiciosa, oye, tiene un cartel bastante apañado: Mago de Oz (7 de marzo), 5 Seconds of Summer (30 de abril), Conan Gray (6 de junio), OneRepublic (20 de junio), Evanescence (2 de octubre) y Tokio Hotel (23 de noviembre). Acogerá, además, el concierto de despedida de los mitiquísimo Medina Azahara. Será la última vez, eso dicen, ya veremos, que se suban a un escenario. En Live Las Ventas, en cambio, con Besmaya (13 de febrero) y Camela (27 de febrero) al frente, llaman la atención las siete noches que protagonizará Malú: una residencia en la que la artista repasará los himnos que ha alumbrado desde que debutó en 1998. A lo grande se lo montarán en el auditorio Miguel Ríos de Rivas, donde Linkin Park ofrecerá su único concierto en España.

Suede, Vega, Biznaga...

Aquí se celebrará también el festival Río Babel durante el 3, 4 y 5 de julio: su novena edición estará coronada por Katy Perry, The Offspring, Amaia, Bomba Estéreo, Molotov, Chambao, La Casa Azul y La Pegatina. Días después, entre el 8 y el 11, tomen aire, el Mad Cool desplegará el arsenal que ha preparado para su décimo aniversario: Foo Fighters, Moby, Wolf Alice, Florence & The Machines, Lorde, Twenty One Pilots, Kings of Leon, Halsey… En el Iberdrola Music donde se celebra también tocarán los tótem Lenny Kravitz (27 de junio) y My Chemical Romance (18 de julio). Las Noches del Botánico, por su parte, la otra gran cita del verano madrileño, ya ha desvelado una parte de su siempre ecléctico cartel: Rigoberta Bandini (5 de junio), Two Door Cinema Club (7 de junio), Ethel Cain (9 de junio), Ginebras (13 de junio), Alabama Shakes (11 de julio), Belle & Sebastian (16 de julio), Rick Astley (17 de julio) y Diana Krall (27 de julio).

Rigoberta Bandini, en el Movistar Arena en 2025. / JORDI OTIX

El Circo Price es otro de los regueros principales de conciertos: este año contará con Ismael Serrano (17 de enero), Bebe (23 de enero), María Peláe (29 de enero) y Kiko Veneno (5 de febrero). Ahora bien, donde nunca deja de haber movimiento es en las salas que resisten en el complejo entramado musical de Madrid. Por La Riviera pasarán La Bien Querida (1 de febrero), Hinds (5 de febrero), Natalia Lacunza (12 de febrero), Zahara (13 de febrero), Leire Martínez (22 de febrero), Suede (23 de marzo), Biznaga (27 de marzo), Vega (28 de mayo) y Sanguijuelas del Jarama (6 de mayo). Siroco acogerá a Rosalinda Galán (17 de enero), Café La Palma a Los Vinagres (21 de enero), El Sol a Eladio y los Seres queridos (22 de enero), Clamores a María Rodés (20 de febrero), Teatro Eslava a The Divine Comedy (7 de marzo), But a pablopablo (12 de marzo), Café Berlín a Marwán (19 de marzo), Villanos a Bajocero X (9 de abril) y Galileo Galilei a Georgina (17 de abril).