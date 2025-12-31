San Silvestre Vallecana 2025 en Madrid: horarios, recorrido y todos los cortes de tráfico del 31 de diciembre

Madrid se pone el dorsal para decir adiós 2025 a zancadas. Este miércoles 31 de diciembre, la San Silvestre Vallecana vuelve a convertir la ciudad en una pista de atletismo XXL: 10 kilómetros, dos carreras (Popular e Internacional), miles de camisetas inundando el asfalto y un efecto colateral inevitable, los famosos cortes de tráfico por media capital. Si el plan es correr, animar o simplemente cruzar Madrid sin perder los nervios, apunta que esta tarde la fiesta se mueve desde Concha Espina (Bernabéu) hasta Vallecas y el mapa de movilidad será un tetris.

Lo esencial, en un vistazo (para no perderte) Día y hora clave: 31 de diciembre, desde las 16:50 h (salidas) hasta la noche (desmontajes y reaperturas).

Dos pruebas: Popular: 16:50 a 19:50 h (hasta 40.000 participantes). Internacional: 19:55–20:45 h (hasta 2.000 corredores).

Salida: avenida de Concha Espina (zona Santiago Bernabéu).

Meta: Puente de Vallecas / Estadio de Vallecas (según modalidad).

Cortes de tráfico: de 08:00 a 24:00 h, con restricciones previas por montaje.

Recomendación oficial: evitar coche y priorizar Metro, Cercanías y EMT, con desvíos de autobuses entre 16:00 y 21:00 h.

Horarios de salida: a qué hora empieza la San Silvestre Vallecana

La tarde de este miércoles es el corazón del evento:

16:50 h: arranque de la San Silvestre Vallecana Popular con handbike y sillas de atletismo.

17:00 h en adelante: salida del resto de corredores por oleadas según marca prevista.

19:55 h: salida de la San Silvestre Vallecana Internacional.

Un detalle práctico: aunque la carrera termina antes, los cortes y restricciones se pueden alargar por montaje y desmontaje, especialmente en la zona de meta.

Recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025: calles por las que pasa

El trazado vuelve a coser Madrid desde Chamartín hasta Vallecas, pasando por algunos de los puntos más reconocibles del centro.

Itinerario de la Popular (salida Concha Espina - meta en Vallecas):

Concha Espina (altura plaza Sagrados Corazones) - Serrano - República Argentina - Serrano - Puerta de Alcalá - Alcalá - plaza de Cibeles - paseo del Prado - Neptuno - paseo del Prado - plaza de Cánovas del Castillo - Ciudad de Barcelona - avenida de la Albufera - Sierra del Cadí - Carlos Martín Álvarez - Martínez de la Riva - Candilejas (esquina Tiempos Modernos).

Itinerario de la Internacional (misma salida y final en el Estadio de Vallecas):

Concha Espina - Serrano - República Argentina - Serrano - Puerta de Alcalá - Alcalá - Cibeles - paseo del Prado - Neptuno - paseo del Prado - Cánovas del Castillo - Ciudad de Barcelona - Albufera - Monte Igueldo - Martínez de la Riva - Carlos Martín Álvarez - Puerto del Monasterio - Payaso Fofó - Arroyo del Olivar - interior del Estadio de Vallecas.

Cortes de tráfico por la San Silvestre Vallecana: horarios y zonas más afectadas

El Ayuntamiento prevé cortes totales y parciales este miércoles desde las 08:00 hasta las 00:00 horas, además de las restricciones ligadas a los preparativos del día anterior.

Zona de salida (Bernabéu - Concha Espina)

A partir del 30 de diciembre (15:00 h): restricciones por montaje en avenida de Concha Espina (entre plaza de los Sagrados Corazones y Serrano) hasta el 31 de diciembre (23:59 h).

Se mantiene un carril para evacuación de vecinos, accesos a garajes y emergencias.

Calles con afecciones (en distintos tramos y momentos): Rafael Salgado, Padre Damián, lateral del paseo de la Castellana, paseo de la Habana, plaza de los Sagrados Corazones, además de Santo Domingo de Silos, San Juan de Lasalle y Marceliano Santa María.

El recorrido: cortes puntuales y cierres al paso de corredores

Durante la tarde, el paso de la carrera implica cierres y restricciones en arterias como:

Serrano, Alcalá, plaza de Cibeles, paseo del Prado, Ciudad de Barcelona y avenida de la Albufera.

Además, se instalarán alfombras de cronometraje, lo que puede provocar cortes completos de calzada en puntos concretos de Serrano, paseo del Prado y Ciudad de Barcelona.

Zona de meta (Puente de Vallecas - Estadio de Vallecas)

Aquí se concentran las afecciones más largas por logística:

Calles afectadas: Candilejas, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Javier de Miguel, Martínez de la Riva, la Diligencia, Puerto del Monasterio y Sierra del Cadí.

Parte de las restricciones arrancaron el 30 de diciembre y en algunos tramos se extienden hasta el 2 de enero, como ocurre en avenida del Payaso Fofó (entre Javier de Miguel y Arroyo del Olivar, sentido subida hacia el estadio).

Clave para moverse por Vallecas: Corte total bajo el Puente de Vallecas (ambos sentidos) de 14:30 a 22:00 h el 31 de diciembre por montaje, celebración y desmontaje.

No está previsto cortar accesos a la M-30, aunque puede haber medidas puntuales si se concentra mucho público.

Autobuses EMT, Metro y alternativas: cómo moverse el 31 de diciembre

La recomendación oficial es clara: mejor moverse en transporte público.

EMT: entre 16:00 y 21:00 h, 56 líneas modifican itinerarios por el paso de la carrera (incluidas varias de las más utilizadas).

Para desplazamientos largos, se aconseja usar M-30 y M-40, que no deberían verse afectadas por el recorrido (más allá de incidencias puntuales en accesos si hay mucha afluencia).

Nochevieja: cambios de servicio en la EMT (del 31 al 1 de enero)

El servicio diurno finaliza entre 21:30 y 21:45 h (según línea o cabecera), salvo excepciones.

Los autobuses nocturnos, comúnmente conocidos como búhos, N1–N26 salen desde Cibeles a partir de 22:30 h y funcionan hasta las 7:00 h del 1 de enero.

La Exprés Aeropuerto: último viaje diurno 21:30 h desde T4 y 21:45 h desde Atocha; servicio nocturno desde 22:30 h hasta 7:00 h.

El 1 de enero, el servicio diurno se reanuda entre 7:15 y 8:45 h (según la línea).

La Vallecana no nació como un fenómeno masivo. Su primer antecedente fue el "Gran Premio de Vallecas" en 1964, con 57 atletas federados y un recorrido de 2,7 kilómetros. Al año siguiente, el periodista José Luis Gilabert acuñó el nombre con el que se haría famosa. Y en 1977 llegó la modalidad popular que terminaría por disparar la participación.

En la actualidad, con cifras que rondan los 42.000 inscritos en la última edición, la San Silvestre presume de lema: 'La carrera de todos', y de una camiseta que cada año tiñe Madrid de un color distinto. Este año, entre todas las camisetas negras, habrá 10 tickets dorados, es decir, "modelos con un elemento especial: un vale para una inscripción vitalicia a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana", señalan desde la organización.

Consejos rápidos si vas a correr (o a animar)