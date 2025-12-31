La San Silvestre Vallecana 2025 congrega a 42.000 corredores en su 61ª edición y corona a Kamworor y Marta García

Madrid volvió a despedir el año corriendo. El 31 de diciembre no se entiende sin la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la carrera popular más multitudinaria y festiva de la capital, que este 2025 celebró su 61ª edición con 42.000 corredores inundando las calles madrileñas en una jornada marcada por el atletismo, la tradición y el ambiente festivo.

Salida de la carrera popular de la San Silvestre Vallecana / Kiko Huesca / EFE

Reconocida internacionalmente con el sello World Athletics, la San Silvestre Vallecana se ha consolidado como uno de los grandes emblemas deportivos de Madrid. Desde su salida en la calle Concha Espina, junto al estadio Santiago Bernabéu, hasta la meta en Vallecas, la ciudad se convirtió en un auténtico espectáculo deportivo para despedir el año.

Un momento de la carrera popular de la San Silvestre Vallecana / Kiko Huesca / EFE

Kamworor impone su ley y Marta García hace historia

En la carrera internacional, el gran protagonista en categoría masculina fue el keniano Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón, que cumplió los pronósticos y se llevó la victoria con un tiempo de 27:40. Desde los primeros kilómetros marcó un ritmo muy alto que solo pudo seguir hasta mitad de recorrido el español Jesús Ramos, finalmente segundo con 27:56. El podio lo completó Aarón Las Heras (28:00), en una excelente actuación del atletismo nacional.

En la prueba femenina, Marta García volvió a reinar en Vallecas. La atleta palentina logró su segunda victoria consecutiva, algo que no conseguía una española desde Marta Domínguez en 2002 y 2003, y lo hizo además firmando un nuevo récord nacional de la prueba con 31:11. García se impuso tras un intenso duelo con la neerlandesa Diane Van Es (31:18), a la que dejó atrás en el último kilómetro, desatando la euforia en el Estadio de Vallecas. El podio lo cerró la también española Carla Gallardo (31:25).

El atleta keniano Geoffrey Kamworor (c) celebra su victoria en el podio junto al segundo clasificado, el español Jesús Ramos (i), y el tercero, el también español Aaron Las Heras (d), en la prueba internacional de la San Silvestre Vallecana, este miércoles en Madrid. EFE/Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

Antes de la carrera élite, los grandes protagonistas fueron los 40.000 corredores populares, que dieron brillo a un recorrido icónico pasando por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. En esta prueba, los vencedores fueron Mohamed Massat Bouzahar (29:28) y María Moreno Jorge (34:11), en una edición que volvió a destacar por su carácter inclusivo y festivo.

Más de seis décadas de historia

Fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, la San Silvestre Vallecana comenzó con apenas 57 corredores y hoy es una referencia mundial del atletismo en ruta. A lo largo de su historia ha visto triunfar a leyendas como Eliud Kipchoge, Martín Fiz, Fabián Roncero, Chema Martínez, Paula Radcliffe o Tirunesh Dibaba. Los récords absolutos de la prueba siguen en manos del ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54).

Con esta 61ª edición, la San Silvestre Vallecana volvió a demostrar por qué es mucho más que una carrera: es la gran fiesta deportiva con la que Madrid despide el año, una tradición que une atletismo, historia y pasión popular en cada zancada.