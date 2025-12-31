REAL MADRID
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares adelanta el fin de año con las preuvas solidarias: fecha y horario
- Marineros, soldados, curas... La intrahistoria de 'Un año más', el himno de Mecano que suena cada Nochevieja en la Puerta del Sol
- Cierre de la estación de Sol y suspensión de paradas de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre
- La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares
- La guerra del Gobierno y Madrid por el Círculo de Bellas Artes: ¿por qué uno sube sus ayudas a 300.000 euros y otro las baja a 12.000?