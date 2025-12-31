Roberto Carlos aclara desde el hospital que no sufrió infarto: "Estoy bien"

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, tranquilizó a sus seguidores este miércoles desde un hospital de São Paulo, aclarando que no sufrió un infarto cardíaco y que se encuentra recuperándose tras un procedimiento preventivo en el corazón.

El histórico lateral izquierdo, de 52 años, explicó en sus redes sociales en inglés y portugués que el procedimiento fue previsto y exitoso: "Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco".

Roberto Carlos, que estuvo de vacaciones en Brasil cuando se detectó un problema cardíaco tras una prueba en la pierna donde padecía un trombo, aseguró estar confiado, recuperándose bien y deseoso de retomar sus compromisos profesionales y personales "en breve".

El exfutbolista y actual embajador del Real Madrid agradeció los mensajes de apoyo: "Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí".

Fuentes del club blanco confirmaron a EFE que el exlateral zurdo, que militó en el Real Madrid entre 1996 y 2007, permanecerá bajo observación al menos 48 horas para asegurar que su evolución es positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos ganó con la selección brasileña la Copa del Mundo 2002, dos Copas América y una Copa Confederaciones, además de tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos Copas Intercontinentales con el Real Madrid.