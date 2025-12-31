Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja en SydneyResumen 2025 en MadridSan Silvestre VallecanaNocheviejaTardeviejaMuseo Nacional de AntropologíaBaliza V16Margharetta
instagramlinkedin

SUCESOS EN LA SIERRA

Rescatadas tres personas en Cercedilla y Navacerrada que habían sufrido resbalones y no podían caminar

Las diferentes víctimas sufrieron golpes y caídas provocados por el hielo y la nieve

Una persona disfrutando de la nieve en la estación de Navacerrada.

Una persona disfrutando de la nieve en la estación de Navacerrada. / EFE/ Rodrigo Jiménez

EP

Madrid

La Guardia Civil ha rescatado este martes a una persona en Cercedilla y a otras dos en Navacerrada que no podían continuar la marcha tras haber sufrido resbalones y caídas en la nieve.

La primera persona sufrió una fuerte caída debido a un resbalón con el hielo mientras descendía el camino de las Cabrillas, torciéndose el tobillo y no pudiendo seguir descendiendo.

Además, dos personas más tuvieron que ser evacuadas tras dos fuertes caídas en las pistas de esquí de Navacerrada. Una de ellas con un esguince de tobillo y la otra con golpes en la espalda, en el cuello y en una pierna que le impedían moverse. Tras su evacuación fueron trasladados por la ambulancia y familiares al centro sanitario para su evaluación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL