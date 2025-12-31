SUCESOS EN LA SIERRA
Rescatadas tres personas en Cercedilla y Navacerrada que habían sufrido resbalones y no podían caminar
Las diferentes víctimas sufrieron golpes y caídas provocados por el hielo y la nieve
EP
La Guardia Civil ha rescatado este martes a una persona en Cercedilla y a otras dos en Navacerrada que no podían continuar la marcha tras haber sufrido resbalones y caídas en la nieve.
La primera persona sufrió una fuerte caída debido a un resbalón con el hielo mientras descendía el camino de las Cabrillas, torciéndose el tobillo y no pudiendo seguir descendiendo.
Además, dos personas más tuvieron que ser evacuadas tras dos fuertes caídas en las pistas de esquí de Navacerrada. Una de ellas con un esguince de tobillo y la otra con golpes en la espalda, en el cuello y en una pierna que le impedían moverse. Tras su evacuación fueron trasladados por la ambulancia y familiares al centro sanitario para su evaluación.
- Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares adelanta el fin de año con las preuvas solidarias: fecha y horario
- Marineros, soldados, curas... La intrahistoria de 'Un año más', el himno de Mecano que suena cada Nochevieja en la Puerta del Sol
- Cierre de la estación de Sol y suspensión de paradas de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre
- La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares
- La guerra del Gobierno y Madrid por el Círculo de Bellas Artes: ¿por qué uno sube sus ayudas a 300.000 euros y otro las baja a 12.000?