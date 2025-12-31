La plaza que parece un set de película a un paso de la Plaza Mayor: si te gusta Montmartre, apunta este rincón de Madrid

Madrid supera los tres millones de habitantes, pero entre sus prisas y su oleada turística aún guarda diminutos "atajos" hacia la calma, mucho más allá del circuito clásico del Retiro, la Puerta de Alcalá o Sol. Son refugios casi secretos: pequeñas islas de silencio en mitad del ruido, perfectas para bajar el ritmo y mirar la ciudad con otros ojos.

Uno de esos tesoros se esconde pegado al Arco de Cuchilleros, a dos pasos de la Plaza Mayor y del Mercado de San Miguel. Hablamos de la Plaza del Conde de Barajas, un rincón con sabor a barrio donde el arte y la historia se mezclan con ese ambiente cotidiano que hace grande al Madrid auténtico. Un lugar discreto, casi invisible para quien no sabe que está ahí… y precisamente por eso tan especial cuando lo descubres.

Escondida entre las callejuelas del Madrid de los Austrias, esta plaza cuenta con ese efecto de "rincón secreto" y eso es parte de su encanto: se entra desde el bullicio de la Plaza Mayor y, de repente, aparece una plaza silenciosa, recoleta y rodeada de edificios históricos irregulares que recuerdan al trazado medieval. Sus edificios de distintas épocas, con casas palaciegas y fachadas históricas nos trasladan al París de los artistas, de ahí que muchos la comparen con Montmartre, el barrio icónico de la ciudad del Sena famoso por su ambiente bohemio, artístico e histórico. Además, desde 1984, la Asociación Cultural Taller Abierto organiza el Mercadillo de Pintores, el único mercado de pintura al aire libre que queda en Madrid y que podemos encontrar en la Plaza del Conde de Barajas.

El Montmartre secreto que se esconde detrás de la Plaza Mayor

Cada domingo, aproximadamente entre las 10:00 y las 15:00 horas, la Plaza del Conde de Barajas se convierte en un mercadillo de pintores al aire libre con decenas de artistas madrileños exponiendo sus obras. Caballetes, carpas y lienzos ocupan el centro de la plaza y crean un auténtico museo callejero donde el visitante puede ver cómo se pinta en directo, conversar con los autores y, si quiere, llevarse una obra original a casa.

En los puestos se encuentran acuarelas, óleos, acrílicos, grabados y dibujos con temáticas muy variadas: desde rincones castizos de Madrid hasta paisajes marinos, escenas urbanas o retratos contemporáneos. Es un plan totalmente gratuito que se ha convertido en una cita imprescindible de familias, turistas y madrileños que buscan un domingo diferente en pleno centro.

La plaza más bonita y bohemia de Madrid para visitar el domingo

El origen de este Montmartre madrileño se remonta a principios de los años 80, cuando el Ayuntamiento cedió el espacio para dar salida al arte al aire libre y consolidar un mercado de pintura estable en el corazón histórico de la ciudad. Con los años, la actividad se ha mantenido todos los domingos hasta convertirse en el único mercado de pintura y exposición exclusivamente artística al aire libre que se celebra de forma regular en Madrid.

Más allá de los lienzos, la plaza conserva la huella de la historia: su nombre procede de un noble del siglo XV y los edificios que la rodean combinan distintas épocas, estilos y alturas, contribuyendo a esa sensación de rincón antiguo, casi detenido en el tiempo.

Un plan perfecto para quienes buscan algo gratuito, rincones únicos y experiencias auténticas en el Madrid más castizo: arte al aire libre, historia, calma y un aire parisino.