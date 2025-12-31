REAL MADRID
Mbappé se perderá la Supercopa de España por lesión
El francés sufre un esguince en su rodilla izquierda y permanecerá un mínimo de tres semanas de baja
Tomàs Andreu
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España después que se le haya diagnosticado unos problemas en su rodilla izquierda. El delantero francés arrastraba molestias en las últimas semanas y tras someterse a una resonancia magnética deberá permanecer un mínimo de tres semanas de baja.
La lesión sufrida por Kylian Mbappé diagnosticada este miércoles ya tiene consecuencias inmediatas en el calendario. El delantero francés se perderá varios compromisos importantes y su presencia en otros queda seriamente comprometida, a la espera de la evolución en los próximos días.
Tres semanas de ausencia
De entrada, Mbappé no estará ante el Real Betis, un duelo en el que su equipo deberá buscar soluciones ofensivas sin su principal referencia. Tampoco podrá disputar la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, una baja de peso en un partido marcado por la exigencia y la intensidad.
En caso de que su equipo avance, el francés también se perdería la final de la Supercopa, ya sea frente al Barcelona o al Athletic Club, lo que supondría un golpe importante en un título que suele marcar el inicio del año. A nivel liguero, el partido ante el Levante está igualmente descartado.
Además, su participación frente al Mónaco en la Champions League es muy dudosa, pendiente de cómo responda a la recuperación. En el club reina la prudencia y no se forzará su regreso si no está al cien por cien.
Una ausencia sensible para el equipo que dirige Xabi Alonso y un nuevo contratiempo para Mbappé, que ve cómo la lesión llega en un tramo clave del calendario.
- Su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar con 22 años: 'La universidad no me daba de comer y este es nuestro sustento
- La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado
- La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
- La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares adelanta el fin de año con las preuvas solidarias: fecha y horario
- Marineros, soldados, curas... La intrahistoria de 'Un año más', el himno de Mecano que suena cada Nochevieja en la Puerta del Sol
- Cierre de la estación de Sol y suspensión de paradas de trenes en las líneas C-3 y C-4 el 30 y 31 de diciembre
- La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares
- La guerra del Gobierno y Madrid por el Círculo de Bellas Artes: ¿por qué uno sube sus ayudas a 300.000 euros y otro las baja a 12.000?