SUCESOS
Explosión de aerosol en Usera deja a una joven grave con quemaduras
La explosión se produjo al entrar el aerosol en contacto con la llama de una vela, lo que también provocó el derrumbe parcial de la tabiquería del baño
Una joven de unos 25 años ha resultado gravemente herida por quemaduras tras la explosión de un aerosol en un piso del barrio de Usera, en Madrid, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.
El incidente ocurrió este miércoles alrededor de las 16:30 horas en un apartamento de la planta baja del número 50 de la calle Juan Español, cuando el aerosol, aparentemente, entró en contacto con la llama de una vela, provocando la explosión. Como consecuencia, parte de la tabiquería del baño se derrumbó.
Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la joven, que presentaba quemaduras de segundo grado en brazos y piernas, y tras intubarla fue trasladada en estado grave al Hospital La Paz.
Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para sanear la vivienda y retirar los elementos inestables causados por la explosión, evitando así nuevos riesgos para los vecinos.
El suceso pone de relieve la importancia de extremar las precauciones con productos inflamables en el hogar, especialmente cerca de velas u otras fuentes de fuego.
