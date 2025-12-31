El escenario natural de Madrid que parece Arizona: aquí se rodaron películas del Oeste

Hubo tantos rodajes que a la ciudad se la conoce con el sobrenombre del ‘Hollywood del Oeste'. ¿Y si te decimos que en Madrid se han rodado muchas más películas del oeste que en la provincia de Almería? Son más de 200, y el dato, más que sorprendente, lo aporta el archivo documental del Ayuntamiento de Madrid. Es por eso que a la ciudad se la conoce como el ‘Hollywood del Oeste’. Casi nada.

Y es que, mucho antes de que Almodóvar hiciera de las calles de Madrid su plató de rodaje favorito, estuvieron otros cineastas de renombre. Solo relacionadas con el 'spaghetti western’ (nombre con el que se conocía a las películas del oeste rodadas en territorio europeo), en Madrid se rodaron más de 200 títulos de los más de 500 que se filmaron en toda Europa.

"La mayoría de la gente asocia este subgénero cinematográfico con Almería y sus paisajes desérticos, pero pocas personas saben que en Madrid se rodaron muchos más 'spaghetti western’ que en los decorados y paisajes almerienses", señala Javier Ramos Altamira, historiador, documentalista y autor del libro El cine del Oeste en la Comunidad de Madrid.

Madrid, territorio Far West

Ramos es el asesor de la guía Territorio Far West que ha editado la Comunidad precisamente vinculada este género. Y el hecho de que no se conozca esta tradición reside, más que probablemente, en que no se hayan conservado los escenarios. Pero existieron, y una de las principales localizaciones del centro es más que sorprendente.

Estos riscos de granito y pinos en La Pedriza han sido escenario de rodaje de cine en tiempos del espagueti western. / Istock / Jose Ramiro Laguna

Colmenar Viejo, la Pedriza y Hoyo de Manzanares eran algunos de los escenarios naturales más demandados, quizá por el parecido de estos paisajes con los norteamericanos. Forman lo que se conoce como la ruta Noroeste, y en ella se enmarcan algunos de los títulos más famosos rodados en Madrid, como Por un puñado de dólares, la cinta que filmó el italiano Sergio Leone con un desconocido Clint Eastwood. Fue el impulso definitivo para el cine de la región.

La Pedriza de Madrid en una escena de la película de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo'. / Crea Madrid Nuevo Norte

El escenario western que se esconde en el centro de Madrid

Lo que no todo el mundo sabe es que la gran película de Leone tenía otro escenario protagonista, más cerca del centro de lo que muchos piensan. Se trata de la Casa de Campo, más concretamente el pabellón de Toledo construido para la Feria de Campo.

La recreación de la Puerta de Bisagra de Toledo en la Casa de Campo, escenario de rodaje en películas del espagueti western. / Ayuntamiento de Madrid

Sus muros de piedra y sus patios de estilo toledano resultaron definitivos para el director que los usó como escenarios en la mítica ‘Por un puñado de dólares’. Desde ese momento, otras producciones posteriores recurrieron también al edificio para sus películas. Y a sus alrededores, como los pinares que rodean la Casa de Campo, protagonistas en títulos como ‘Espartaco’, de Stanley Kubrick o ‘Campanadas a media noche’ de Orson Welles.